Ya entró en vigor: el significado de la señal que ya está en las carreteras de España y que los conductores desconocen

Un triángulo con una gran 'X' negra en medio, seguramente la has visto en alguna ocasión y te has preguntado qué significa. Se trata de la señal P-2, cuyo nombre oficial en el catálogo de la DGT es "Intersección con prioridad de la derecha".

Y aunque no es tan frecuente en las carreteras como un ceda en el paso o un STOP, cumple una función esencial para poder prevenir accidentes y evitar confusiones en la circulación.

La indicación pertenece al grupo de 'advertencia de peligro', alerta de la proximidad de una intersección en la que se aplica la norma general de ceder el paso a los vehículos que se aproximan por el lado derecho.

Carretera. Provincia de Madrid, España Istock

Suele estar ubicada en cruces o zonas no señalizadas donde se concatenan varias intersecciones o donde puedan surgir malentendidos sobre las preferencias de paso.

Existe una falsa creencia entre algunos conductores de que encontrarse con esta señal otorga preferencia de marcha por el hecho de seguir en línea recta. Sin embargo, es todo lo contrario, un recordatorio de que la vía no tiene la prioridad y se debe ceder el paso.

Diferencias de la P-2 y la P-1

Al observar el panel mientras se circula, puede ser posible confundir la señal P-2 con las del grupo P-1, aquellas que muestran una línea vertical ancha cruzada por un trazo más fino, aunque no tienen el mismo significado.

El grupo de señales P-1, advierte de un cruce en el que la vía por la que se avanza y que esta ostenta la prioridad sobre los usuarios que provengan de las demás vías, mientras que la indicación P-2 advierte de un cruce en el que no se tiene la prioridad y se debe aplicar estrictamente la cesión del paso.

No respetar este tipo de señales se considera una infracción grave, sancionada con 200 euros de multa además de la pérdida de cuatro puntos del permiso de circulación.

De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) alerta que en la campaña de vigilancia llevada a cabo entre el 23 y el 29 de julio de 2025, 465 conductores fueron denunciados por no respetar las señales, incluyendo señales verticales, marcas viales, semáforos, conos o balizas luminosas.

En este mismo periodo también se pudo comprobar que la principal causa de denuncia correspondió al exceso de velocidad en los tramos de obras, infracción cometida por el 86% de los conductores sancionados, además en ese espacio de la vía 174 conductores hacían uso del teléfono móvil y 175 no utilizaban el correspondiente sistema de seguridad.