En vigor: multa de hasta 3.000€ al propietario de un coche parado en el garaje, según la ley de responsabilidad civil

En España existen más de 2,6 millones de vehículos sin asegurar, un dato que corresponde a aproximadamente el 7,7% del parque automovilístico total del país, según los datos de 2021 publicados por la aseguradora Línea Directa.

Quienes tienen en su propiedad estos vehículos se exponen a una sanción económica desde los 601 hasta los 3.005 euros. La cuantía concreta depende de si el vehículo se encontraba en circulación o si estaba estacionado, ya sea en la calle o en un garaje. Además de la duración del periodo sin seguro.

Esta protección para el vehículo es obligatoria, algo que queda establecido en el artículo 2.1 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguros en la Circulación.

Imagen de un garaje. Istock

La norma dispone que todo propietario de un vehículo a motor con estacionamiento habitual en España tiene la obligación de suscribir y mantener en vigor un seguro, por el mero hecho de ser propietario.

Las estadísticas revelan que aquellos modelos sin seguro e involucrados en un siniestro tienen resoluciones más lentas, el doble de posibilidades de que se produzcan lesiones y suelen registrar un coste más elevado.

Riesgos del vehículo en garaje

Aun cuando un vehículo permanezca estacionado e inactivo en un garaje, no está exento de producir siniestros. Por ejemplo, una avería en el sistema eléctrico podría desencadenar un incendio que afecte al recinto y a los coches colindantes.

En estos casos, el propietario no conductor responde civilmente de los daños causados, salvo que se pruebe que el vehículo había sido robado.

Desde la aseguradora exponen que cada año se imponen 130.000 multas por no tener seguro, más del doble de las denuncias registradas por alcohol o drogas.

Teniendo en cuenta que los datos son de 2021, entre las comunidades más propensas a no cumplir con esta norma se encuentran Canarias, Baleares y Cataluña, con el mayor porcentaje de modelos sin seguro, mientras que Aragón, La Rioja y Castilla y León son las regiones con mayor porcentaje de vehículos asegurados.

La única excepción: la DGT

La única excepción para no disponer de este requisito es dar de baja al vehículo en la DGT, pero en este supuesto no se podrá circular. Incumplirlo supondrá además de una multa la inmovilización del vehículo y su retirada al depósito municipal.

Cuando un coche no asegurado ocasiona daños, el Consorcio de Compensación de Seguros asume en un primer momento el pago de las indemnizaciones a los afectados para garantizar su protección. Sin embargo, la ley les permite posteriormente reclamar al propietario y conductor el reembolso íntegro de todo el dinero abonado.