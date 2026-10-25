Ya está en vigor: España cambia las normas y obliga a reducir la velocidad 20km/h para adelantar a un ciclista

Los datos sobre la última campaña de vigilancia de la Dirección General de Tráfico (DGT) aclaran que el uso indebido del móvil sigue siendo la infracción más frecuente al volante, suponiendo cuatro de cada 10 denuncias por infracciones.

Entre los días 5 y 11 de octubre se registraron un total de 9.245 denuncias por distracciones, habiendo controlado un total de 422.927 vehículos. De ellas, un 42,3% fueron por sujetar o utilizar indebidamente el teléfono, una infracción que supone una pérdida de seis puntos del permiso de circulación.

La reciente reforma del Reglamento General de Circulación, al igual que el control, busca reducir las víctimas en carretera además de reforzar la protección de los usuarios vulnerables de la vía.

Ciclista profesional andando en bicicleta por una carretera de asfalto forestal. Istock

Nuevas normas para ciclistas

Entre sus medidas destacadas, se obliga a los conductores a reducir la velocidad en al menos 20 km/h sobre el límite de la vía cuando se vaya a adelantar a un ciclista.

A ello se suma la obligatoriedad de mantener una distancia de separación lateral de al menos un metro y medio.

En cuanto a las calzadas que tengan más de un carril por sentido, la normativa deja claro que el conductor debe cambiar completamente de carril para poder realizar la maniobra de adelantamiento.

Para evitar las posibles colisiones por alcance, se fija una distancia mínima de seguridad de cinco metros cuando el vehículo a motor circule por el mismo carril y vaya por detrás de una bicicleta.

Casco y equipamiento

El ciclista también debe adaptarse a los nuevos tiempos. Se eliminan las excepciones en el uso del casco, pasando a ser obligatorio para todos en las vías interurbanas.

En cuanto a las zonas urbanas, se establece que deben circular por el centro del carril. Las nuevas normas se extienden a los llamados riders, quienes además deben llevar chaleco reflectante y casco en todo momento.

Adelantar mal a estos deportistas supone una sanción de 200 euros, sumada a la pérdida de seis puntos del permiso de circulación.

Móvil, cinturón y drogas

En cuanto a los riesgos en la carretera, no solo destaca el uso del teléfono, ya que la agrupación de tráfico ha comprobado un abundante uso de auriculares con 441 denuncias y la falta de uso del cinturón de seguridad con 421 denuncias.

A lo que se une otro gran factor de riesgo como es el consumo de sustancias, con 1.061 conductores denunciados por distracciones, que a su vez dieron positivo en alcohol y 931 en drogas.