Azucena, camionera en España: "Con el cambio de hora tenemos una más de sueño y hay que vigilar bien el tacógrafo"

El sector del transporte de mercancías es un pilar fundamental para la economía de nuestro país. Representa el 4,58% del PIB y genera más de un millón de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

Sin embargo, detrás de estas cifras se encuentra la rutina real de profesionales como Azucena, camionera dedicada a las rutas regionales por España.

Ella misma relata a través de sus redes sociales la importancia de los horarios y la necesidad de una buena planificación con la que poder cumplir con la normativa establecida para los tiempos de conducción y descanso.

Imagen de un camión en una estación de servicio. Gettyimages

"Con el cambio de hora tenemos una hora menos de sueño y hay que vigilar bien el tacógrafo", aclara haciendo referencia a la segunda modificación del año.

La advertencia cobra especial relevancia al comprobar que el cómputo de horas registrado sea el correcto. Un fallo o descuido en el cálculo puede derivar en sanciones económicas, que como señala la camionera, acaban pagando los propios conductores.

Este sistema es obligatorio para aquellos que transportan mercancías con un peso superior a 3,5 toneladas, así como para aquellos vehículos ligeros de transporte profesional.

Controles de la DGT

Las campañas realizadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) reflejan que el incumplimiento de los tiempos de descanso es algo común.

Durante la jornada de vigilancia realizada del 19 al 23 de febrero se pudo comprobar que el 62,5% de los conductores profesionales denunciados no respetaban los tiempos establecidos para la conducción y el descanso.

En dichas fechas los agentes controlaron a más de 28.000 vehículos, de los que casi 6.500 fueron denunciados por no cumplir alguno de los preceptos de la normativa. 100 de ellos dieron positivo en controles de alcohol y otras drogas.

A esto se suman los problemas de seguridad y sobrecarga, factor por el que fueron denunciados 691 conductores. Un riesgo grave con el que aumenta la distancia de frenado y se incrementan las probabilidades de sufrir una pérdida de control.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, aclara que "los tiempos de conducción y descanso no son una medida arbitraria, es una norma diseñada para prevenir la fatiga y mejorar la seguridad de los conductores y del resto de usuarios de la vía".

Por su parte, la camionera insiste en la necesidad de anticiparse verificando que se han cumplido las 45 horas de descanso semanal. Además de vigilar el cómputo de las horas cuando hay un cambio como el que sucede del sábado 24 al 25 de octubre. "Hay que tener cuidado de que luego vienen las multas", explica.