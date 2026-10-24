Irene, camionera en España: "Mi tiempo no es de la empresa, aunque duerma en la cabina no significa que trabaje 24 horas"

No es ningún secreto que quienes se dedican al sector del transporte no solo pasan largas horas recorriendo la carretera, la soledad o las duras condiciones son algo habitual y acaban agotando a quienes se encuentran al volante.

Algo que expone desde las redes sociales Irene, camionera. "Aunque duerma en la cabina no significa que trabaje 24 horas", afirma.

La profesional denuncia que en este sector se ha normalizado la falsa idea de que, por pasar la semana entre las cuatro paredes de la cabina, el trabajador debe estar disponible en todo momento para cubrir las necesidades de la empresa.

Imagen de un camión en carretera. Istock

Irene visibiliza la barrera que existe entre cumplir con las obligaciones del puesto y permitir que se controle la privacidad del trabajador cuando finaliza su turno.

Por lo que defiende la idea de que cada profesional tenga una vida propia cuando se apaga el motor.

Muchos compañeros le confiesan a nuestra camionera que no tienen "ni dos minutos para hacer pis". Todo a consecuencia del control continuo de mensajes.

Y es que la propia ley ampara a los trabajadores durante su periodo de descanso. "El camión puede ser de la empresa, pero mi tiempo no", afirma tajante.

Por ello, defiende que cada persona pueda emplear esas horas de tiempo libre en lo que prefiera.

Duros comienzos

Su contundencia al defender los derechos nace de sus duros comienzos en el sector. Describe cómo la preparación que ofrece la autoescuela es mínima y que la realidad de la carretera impresiona. "La cuestión es empezar", aclara.

Recuerda con claridad cómo en sus inicios, al intentar aparcar para dormir en una gasolinera, la falta de experiencia le jugó una mala pasada.

A los mandos de un camión con tres ejes, el vehículo se le cruzaba continuamente y abrumada por la vergüenza, al ver que otros la observaban, tuvo que entrar y salir de la gasolinera hasta tres veces. Fue entonces cuando dejó el orgullo de lado y pidió ayuda.

Uno de sus compañeros dedicó 20 minutos a indicar a Irene cómo debía realizar las maniobras para estacionar correctamente.

Esa vivencia marcó a la conductora. Aprendió que nadie nace sabiendo y que no existe motivo alguno para no pedir ayuda cuando se necesita.

Por lo que uno de sus mantras es la humildad. Reconoce que si no hubiera sido por su carácter extrovertido, la presión de los primeros días al frente del camión la habría superado por completo. "Me hubiera retirado".