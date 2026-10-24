Ya entró en vigor: el significado de la señal que ya está en las carreteras de España y que desconcierta a los conductores

Nueve de cada 10 conductores suspenderían el examen teórico si tuvieran que realizarlo nuevamente, así lo confirman los datos del estudio realizado por Línea Directa.

En la investigación se evaluó a 1.700 personas, revelando que tan solo el 8% de los conductores españoles aprobaría el test. Entre otras causas se encuentran las señales y sus significados; únicamente en el último año se han incluido 130 nuevas indicaciones.

Entre las señales que más confusión generan en carretera se encuentra la llamada R-200. Su significado establece la prohibición explícita de pasar sin detenerse, obligando al vehículo a parar ante la proximidad de un puesto de aduana, peaje, policía u otro control.

Radar de velocidad en una carretera. Istock

Todo dependerá de la inscripción que incluya el cartel. Tras la señal puede haber medios de control que el conductor deberá superar para poder continuar la marcha.

Fallos más frecuentes

El análisis sobre el nivel de aprobados revela que el 75% de los examinados cometería entre cuatro y 10 fallos, mientras que un 17% superaría los 10 errores.

En cuanto a los bloques temáticos más complicados para los conductores se encuentran las preguntas referidas a motocicletas y ciclomotores con un 63%, seguidas por la señalización vertical, luminosa y horizontal con un 30%.

A ellas se suman las cuestiones relacionadas con la normativa vial sobre permisos y velocidades con un 27%.

Aunque no son las únicas variables, ya que el género y la edad también cambian si se habla de aprobados. La tasa aumenta con la edad, el 89% de los jóvenes de entre 18 y 30 suspendería pero aumenta al 92,5% entre los 45 y 55 años.

En cuanto a la diferencia de género, las mujeres alcanzan una tasa de suspenso del 93,3% y un 90,5% los hombres.

A la falta de conocimientos se le suma una carencia de formación continua en materia de seguridad vial.

Según afirma el estudio, el 77% de los automovilistas admite no haber vuelto a recibir ningún tipo de formación tras haber obtenido su permiso de circulación.

Esta ausencia de reeducación contrasta con la opinión de los propios conductores.

El 83% de ellos reconoce la necesidad de volver a formarse, aunque un 39% piensa que únicamente debería hacerse a partir de cierta edad.

Experiencia y siniestralidad

Sin embargo, los datos son contundentes y reflejan que olvidar la normativa no significa una peor conducción. La experiencia adquirida a lo largo de los años se posiciona como la clave.

La propia Dirección General de Tráfico (DGT) aclara que aquellos que cumplen más de 10 años con el permiso de circulación representan casi el 82% del censo de conductores, pero están implicados en el 65% de los accidentes con víctimas.

Por el contrario, los noveles corresponden al 4% del censo total, aunque están involucrados en el 7,6% de los siniestros con víctimas.