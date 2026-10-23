Lía, camionera en España: "No existe un horario cuando pasas casi 24 horas al día metida dentro de la cabina"

Nacida en Rumanía, Lía creció en una familia relacionada con el sector del transporte. Desde bien pequeña ha estado rodeada de camiones, fue su abuelo quien le enseñó a manejarlos incluso antes de saber conducir un coche.

Estudió Farmacia y Medicina en su país natal, aunque la falta de oportunidades le llevó a emigrar a Inglaterra. "Yo quería irme para buscarme una vida", relata en el canal de YouTube @jmsallesutiel.

Una vez allí decidió sacarse la licencia de camión y consiguió todas las acreditaciones en tan solo cinco semanas, comenzando así su andadura en el transporte internacional.

Imagen de un camión realizado una ruta. Istock

Vida a doble conductor

Tras años realizando esta modalidad, su vida cambió al conocer a su pareja, también camionero. Por él decidió mudarse a España y trabajar juntos en la modalidad de doble conductor en rutas internacionales.

Un exigente ritmo laboral con largas jornadas, que se traduce en extensas horas al volante, compartiendo espacio durante las 24 horas.

A pesar de los riesgos en carretera —destaca dos accidentes, uno en España y otro en Rumanía—, algo que truncó parte de sus planes de futuro.

La pareja se coordina a la perfección. En sus jornadas diarias admite que utiliza el turno de conducción de su pareja para descansar o dormir en la litera. Sin embargo, el movimiento constante de la cabina, no permite relajarse y genera un gran desgaste acumulado.

Dado que el habitáculo se convierte en su hogar, recalca que el orden es fundamental. "Tengo unas reglas un poco estrictas", admite. Algo esencial dado que en el pequeño espacio deben convivir ambos.

Aprendizaje de idiomas

Los kilómetros recorridos por distintos países se traducen también en aprendizaje. La camionera domina seis idiomas además de su rumano natal y el inglés. Aprendió español de forma autodidacta con 10 años viendo telenovelas y con ayuda de un diccionario.

Su vocación por el transporte va más allá de conducir. Lía llegó a diseñar el proyecto de su propia empresa de transporte de mercancías creando merchandising, aunque accidentes de tráfico y problemas de salud pospusieron sus planes.

La misma maleta, una vida completamente distinta.

A pesar de todo, no pretende parar: "Mientras tenga un cerebro, dos manos, dos pies y un fuego muy grande en mi corazón, no hay nada en este mundo que me pueda parar", explica.

Esa misma determinación es la que la impulsa día a día. Mira hacia atrás y contempla con orgullo aquellos difíciles comienzos cuando llegó a Inglaterra con solo 600 libras y una maleta de 20 kilos.