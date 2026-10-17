Amanda, conductora de autobús en España: "Puedes pasar de 8 a 10 horas sin parar, exige mucha resistencia"

Más de 4.000 plazas vacantes de conductor de autobús y 20.000 de camión, una escasez de personal que se expone a través de los datos de RTVE de 2025.

Algo que visibilizan algunos trabajadores del sector como Amanda, una conductora de autobús que muestra las exigencias reales de la profesión a través de las redes sociales (@ruz_adventure). "Puedes pasar de ocho a diez horas sin parar, exige mucha resistencia", explica.

Describe que, para conseguir su puesto preparó un listado con todas las empresas de transporte de la región, tanto de línea regular como discrecional, su siguiente paso fue enviar su currículum a todas ellas, mediante formularios, correos, llamadas telefónicas e incluso presencialmente.

Imagen de archivo de una conductora de autobús. Istock

Y no pasó una semana desde que se sacó el carné hasta que consiguió un puesto, únicamente buscaba comenzar a ejercer, sin importar la empresa o las condiciones. "Yo lo único que quería era trabajar", afirma.

Expone a su vez, que durante la formación del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) esclarecen la realidad del sector. "Me explicaron los servicios de una forma completamente diferente a como yo lo he vivido", desvela.

El primero de ellos es la línea regular, esta implica realizar turnos rotativos de mañana, tarde o noche. Son trayectos fijos en los que no es necesario hacer paradas de descanso reglamentadas por el tacógrafo, aunque se enfrenta al tráfico diario y pasajeros que suelen quejarse.

En este servicio, los turnos son desde las siete horas pudiendo llegar a las 10, realizando siempre la misma ruta. Por lo que admite, que puede llegar a hacerse pesado circular siempre por las mismas vías.

#transportedeviajeros #parati #discrecional #womandriver ♬ sonido original - Amanda Ruz ⚡️ @ruz_adventure Respuesta a @juanmanuelcg4 Mi consejo: hazte una lista de empresas de las que haya en tu zona y hecha currículum a todas las que veas interesantes, pero sabiendo lo que te he explicado, elige acorde a lo que más encaje con tu estilo de vida. • Discrecional pros: Conoces nuevos sitios, retos, gratitud y cercanía con la gente. • Discrecional contras: media de 15 horas fuera de casa, buscarte la vida en las rutas. ▪︎ Regular pros: media de 8 horas, turnos de trabajo, rutina y recorridos fijos. ▪︎ Regular contras: Conducción sin parar, público diferente. #autobus

El otro tipo de transporte que muestra es el discrecional, este se enfoca en excursiones, rutas escolares y traslados. Por lo que se depende de empresas privadas y normalmente, no se realizan las mismas rutas, cada jornada es diferente.

Lo define como un puesto ideal para aquellos conductores a los que les gusta superarse a sí mismos e improvisar. Con frecuencia se asigna el destino y es el profesional quien debe encontrar el mejor modo de llegar. "Es guay si te gusta buscarte la vida", confirma.

Económicamente no existe una cifra única, los sueldos varían en función de la comunidad autónoma, el convenio y variables. El discrecional suele tener dietas, ya que se pasan días o noches fuera de la ciudad, por lo que cambia la disponibilidad, mientras que el regular suele basarse en pluses fijos.

La conductora desvela que, aunque ambos puestos sean diferentes entre sí, se puede llegar a ganar prácticamente lo mismo.