Pere Navarro (DGT): "Llevamos 40 años trabajando sobre el alcohol, pero la cerveza 0,0 % es un invento español"

Como confirman los datos del análisis toxicológico y autopsias realizadas en 2025, el 49,9% de los conductores fallecidos en siniestros de tráfico dio positivo en el consumo de alcohol, sustancias estupefacientes o psicofármacos.

Se representa así a 446 individuos sobre un total de 849 víctimas mortales analizadas, entre los que destaca la presencia masculina, siendo nueve de cada 10 de los casos. Según afirman desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El alcohol fue la sustancia más detectada entre los que circulaban y sufrieron un accidente mortal, con un 32,4% del total, un 2% menos que en 2024.

Hombre adulto medio haciendo la prueba de alcohol. Istock

Ante estas alarmantes cifras, desde la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, su director, recalca que la importancia de la lucha contra el alcohol en carretera, continúa siendo una prioridad absoluta. "Llevamos 40 años trabajando sobre ello", aclara.

Según el estudio del ministerio el perfil de la víctima se centra en hombres de entre 35 y 54 años, siendo la media de edad 47,4 años.

Asimismo, se ha registrado un incremento en los peatones fallecidos por atropello, que registraron resultados positivos en alcohol, drogas o psicofármacos con un 50,9%, un aumento del 8% respecto al año anterior.

Por su parte, el director de la DGT ha destacado que la sociedad no es plenamente consciente de que la cerveza 0,0 nace la cerveza ligada a la seguridad vial "es un invento español, somos los primeros productores y consumidores del mundo", explica.

Pere Navarro, director de la DGT.

"Somos el único país del mundo donde verás grifos de cerveza 0,0", esclarece. De hecho su origen se remonta a 1976, hace ya 50 años, fue lanzada por Ámbar, en Zaragoza bajo el lema "Para beber el doble sin ver el doble".

Un slogan que se complementó con una etiqueta azul que buscaba transmitir calma, algo que sigue presente en la actualidad.

Respecto a los tipos de siniestros la DGT sitúa a las salidas de vía como la tipología más frecuente, abarcando el 36% de las víctimas analizadas por alcohol y el 37% en el caso de las drogas.

En el lado opuesto se encuentran las colisiones frontales, posicionándose en segundo lugar, donde se concentran un 18% de los fallecidos vinculados al alcohol y un 19% a las drogas.

Si hablamos de infraestructuras, las vías interurbanas acumulan la gran parte de los incidentes con pruebas positivas, con el 51% de los casos positivos de alcohol y 48% en drogas.

De la misma manera se refleja una unión entre el consumo de sustancias y el incumplimiento de las normas de protección, el 35% de los fallecidos con resultado positivo no utilizaba los accesorios de seguridad como el cinturón o el casco.