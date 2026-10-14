El nuevo Mazda CX-6e combina el diseño Kodo, tecnología intuitiva y la filosofía Jinba Ittai en un SUV 100% eléctrico con hasta 600 km de autonomía en entorno urbano y un equipamiento premium sorprendente.

Desde 37.615 euros: así es el nuevo Mazda CX-6e 100% eléctrico, con equipamiento premium y hasta 600 km de autonomía

En un mercado donde los vehículos eléctricos tienden a unificar sus líneas o sus funciones, el riesgo de caer en lo impersonal es una constante a la hora de comprar un coche nuevo. Por eso, Mazda vuelve a marcar la diferencia con el lanzamiento del nuevo Mazda CX-6e, un SUV con personalidad propia y una profunda inspiración oriental.

Con el Mazda CX-6e, la firma nipona demuestra que optar por un modelo electrificado no implica renunciar al diseño emocional ni al placer de conducir.

Desarrollado de forma conjunta entre sus equipos de Europa y Japón, la marca ha trasladado a este modelo dos de los pilares más emblemáticos de su producción: el lenguaje de diseño Kodo (Alma del movimiento) y la reconocida filosofía Jinba Ittai, que busca una conexión natural entre conductor y vehículo.

Gracias a su configuración de tracción trasera y a una puesta a punto concebida en Europa, este modelo garantiza un comportamiento dinámico, equilibrado y refinado en cualquier trayecto.

Minimalismo japonés

Mazda apuesta por una estrategia multisolución donde los vehículos eléctricos conviven con otras tecnologías para responder a las necesidades reales de movilidad.

Frente a la tendencia generalizada de recargar las líneas exteriores, la estética de este SUV apuesta por el minimalismo japonés. Inspirándose en el concepto del Ma, o la belleza del espacio vacío, el CX-6e traza una silueta atlética y elegante.

Nuevo Mazda CX-6e 100% eléctrico

Su icónica parrilla frontal con secuencias luminosas y sus flancos ligeros y dinámicos generan una sensación constante de movimiento, incluso estando detenido.

El interior se ha concebido como un entorno cálido, sereno y acogedor para todos los pasajeros, con asientos calefactados y ventilados.

Los asientos traseros del Mazda CX-6e gozan de gran amplitud. Mazda

Además, a la gran amplitud en las plazas traseras y a la versatilidad de sus dos maleteros —uno trasero de 468 litros y uno delantero de 80- se une un techo solar panorámico laminado con protección ultravioleta del 99,7% que inunda el habitáculo de luz natural.

Pantalla 5K de 26 pulgadas

Puesto de mando del nuevo Mazda CX-6e. Mazda

La innovación tecnológica a bordo tampoco busca abrumar con complejidad, sino hacer la experiencia diaria más intuitiva y cercana bajo la filosofía Omotenashi de hospitalidad japonesa. El puesto de mando está presidido por una impresionante pantalla panorámica de 26 pulgadas con calidad 5K y un Head-Up Display proyectado sobre el parabrisas.

Además, la interacción con el vehículo resulta sencilla e intuitiva gracias al reconocimiento de voz con activación "Hey Mazda" y a un avanzado control por gestos.

El equipamiento tecnológico se completa con retrovisores digitales mediante pantallas OLED interiores, sonido envolvente de 23 altavoces y modos de confort específicos para mascotas o momentos de descanso.

Hasta 600 km de autonomía en ciudad

En el apartado mecánico, el CX-6e ofrece una respuesta ágil y solvente gracias a un motor eléctrico de 258 CV en el eje trasero y a una batería LFP de 78 kWh. Esto le permite homologar hasta 484 km de autonomía en ciclo combinado WLTP, alcanzando más de 600 km en entornos puramente urbanos.

La gestión de la energía se adapta perfectamente a la vida real gracias a su capacidad de carga rápida en corriente continua de hasta 200 kW. Este sistema permite recuperar del 10% al 80% de la batería en tan solo 24 minutos, o añadir unos 241 km de autonomía tras una parada de 15 minutos.

El sistema recupera del 10% al 80% de la batería en tan solo 24 minutos. Mazda

Finalmente, Mazda democratiza el acceso a la tecnología premium posicionando al CX-6e como una de las alternativas con mejor relación valor-precio del mercado. Desde la versión de entrada, la dotación de serie es sumamente completa, evitando recurrir a costosas listas de opcionales para disfrutar de un alto confort.

Disponible desde 37.615 € con promociones y ayudas aplicables, el Mazda CX-6e demuestra que el salto a un SUV eléctrico de gran diseño, tecnología punta y elevada calidad percibida es una elección tan apasionante como racional.

'Desde 37.615 euros: así es el nuevo Mazda CX-6e 100% eléctrico, con 484 km de autonomía y equipamiento premium' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Mazda.