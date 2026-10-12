Las ventas de Volkswagen vuelven a caer y anotan un descenso del 9% hasta septiembre

La crisis en Volkswagen se agrava. En los nueve primeros meses del año, sus ventas han vuelto a caer y han registrado un descenso del 9% con respecto al mismo periodo de 2025 quedándose en más de 6 millones de entregas.

Con respecto al tercer trimestre de 2026, la enseña alemana ha registrado una caída del 14%, anotando 1,9 millones de pedidos frente a los 2,19 millones del mismo periodo del año anterior.

La facturación de la compañía lleva meses y meses de capa caída. Una tendencia que se ha agravado notablemente en los últimos trimestres de 2026 debido principalmente al desplome de ventas en China.

Cabe recordar que la marca alemana no está pasando por su mejor momento. La compañía acometerá 100.000 recortes de empleo hasta 2030, de los que, por ahora, la mitad se llevarán a cabo en Alemania.

Además, el consorcio automovilístico contempla el cierre de cuatro fábricas en su mercado doméstico (Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm).

Europa

Por su parte, la marca ha sido líder del mercado de vehículos eléctricos en Europa, acelerando su trayectoria de crecimiento en el tercer trimestre con un aumento del 20%.

Mientras, en China, los nuevos modelos eléctricos desarrollados localmente están generando un impulso positivo en un mercado en importante declive.

Por regiones, el crecimiento en Sudamérica (+4% interanual), Europa Occidental (+1%) y Europa Central y Oriental (+5%) se vio más que compensado por las caídas relacionadas con el mercado en China (-30%) y Norteamérica (-4%).

Las entregas en Europa aumentaron un 1,7% con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 2,9 millones de vehículos. El crecimiento fue del 1,1% en Europa Occidental y del 5,3% en Europa Central y Oriental. En el mercado alemán, se entregaron un 0,9% más de vehículos a los clientes.

La entrada de pedidos de vehículos eléctricos de batería (BEV) en Europa aumentó en más del 60% en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. En particular, la recientemente lanzada familia de coches urbanos eléctricos, que incluye el VW ID. Polo e ID. Cross 02 , el Skoda Epiq y el Cupra Raval.

Volkswagen entregó 502.500 vehículos en la región de Sudamérica, lo que supone un incremento del 4,3% respecto al año anterior. En Brasil, el crecimiento alcanzó el 12,3%.

Caen entregas en Norteamérica y China

Mientras, las entregas en Norteamérica evolucionaron en línea con el mercado, impulsadas también por nuevos modelos como el Tiguan. Un total de 680.200 clientes recibieron un vehículo de la marca Grupo, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior.

En el mercado clave de Estados Unidos, las entregas disminuyeron un 7,8% en un entorno complejo marcado por la situación arancelaria y los cambios en la normativa.

El mercado general de vehículos eléctricos en EEUU disminuyó significativamente tras la expiración de los programas de subsidios gubernamentales.

En medio de la continua y elevada presión de los aranceles de importación, las entregas de vehículos eléctricos en ese país cayeron un 78%.

De su lado, las entregas en Asia Pacífico disminuyeron un 27,9% en comparación con el mismo período del año anterior, hasta alcanzar 1.591.300 unidades.

El Grupo no pudo escapar a la importante caída del mercado chino en general, especialmente en el segmento de vehículos con motor de combustión, y registró un descenso del 30,2% en las entregas.

"En un entorno de mercado persistentemente desafiante, el Grupo Volkswagen mantuvo estables sus entregas fuera de China en general durante los primeros nueve meses. La fuerte caída del mercado general en China sigue siendo un desafío para toda la industria", ha subrayado el miembro del comité ejecutivo ampliado del Grupo Volkswagen para Ventas, Martín Sander.