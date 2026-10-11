Santiago, dueño de un lavadero de coches: la limpieza del interior no se empieza por delante, sino desde el maletero

Para conservar un vehículo en buen estado e incluso para prolongar su vida útil, la higiene es fundamental. El orden de los factores aquí, sí que altera el resultado, empezando por donde debe estar estacionado, ya que un secado al sol no solo acelera el proceso, también puede tener consecuencias como dejar manchas en la carrocería y los cristales.

Santiago, desde GrilloEcoCarWash aclara que "no debes empezar tu limpieza desde fuera, hazlo en el interior y por el maletero". La razón no es otra que avanzar hacia delante sin volver a ensuciar las zonas ya limpias. "Llevamos toda la suciedad hacia la parte delantera", aclara.

De ese modo los expertos explican que no lavan dos veces las mismas zonas. "No digo que sea la única manera de hacerlo, pero para nosotros es la mejor".

Imagen un lavado de coche. Istock

Además, sugieren que antes de comenzar la limpieza exterior se revisen todos los desagües, con ese simple gesto se consigue que el agua se filtre generando averías eléctricas, oxidaciones y humedades complicadas de eliminar. Además de la aparición del moho, perjudicial para quienes lo inhalan continuamente.

Para evitarlo se debe comprobar la rejilla de plástico situada debajo del capó, bajo los limpiaparabrisas donde se pueden acumular hojas y barro.

Para el orden exterior Repsol propone en primer lugar las llantas, siendo necesario que estén frías. Después, la carrocería seguida de los cristales, faros y finalmente el secado del vehículo.

En cuanto a los peores errores que se pueden cometer destacan el uso de productos que no estén especialmente destinados para el coche, ya que eliminan la cera protectora, a la vez que resecan las gomas y los plásticos

De la misma manera, que utilizar esponjas o estropajos de cocina, sus materiales son demasiado abrasivos, pudiendo incluso generar rayajos en la pintura, al igual, que si la presión del agua se hace a poca distancia.

A la hora del secado, es desaconsejable hacerlo con toallas normales, la mejor opción son las de microfibra evitando de nuevo los arañazos.

Por otro lado, aquellos que dispongan de asientos de cuero no deberían utilizar crema hidratante, pueden descolorarlos y hacerlos más pegajosos, para evitarlo se debe aplicar un acondicionador o hidratante para dicho material.

Aunque la falta de tiempo suele llevarnos a recurrir a los túneles de lavado, la desinfección a mano sigue siendo la mejor opción para todos los conductores que busquen conseguir un resultado cuidado y detallado en su coche.