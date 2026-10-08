Es oficial: la Guardia Civil advierte que si la matrícula del coche se cae, pueden haberla robado para cometer delitos

La placa permanente de los coches es algo así como su DNI. Este sistema de identificación se basa en un código alfanumérico que entró en vigor actualizándose en septiembre del año 2000. Se asigna de forma correlativa a nivel nacional desde la Dirección General de Tráfico (DGT), dejando de indicar la provincia de matriculación.

Aunque, tal y como recalca el RACE, este método se implantó por primera vez el 17 de septiembre de 1900 registrando el primer vehículo del país, un Clément, en las islas Baleares, el 31 de octubre de ese mismo año.

En España, las sanciones por no llevar o incluso tapar la matrícula varían desde los 200 euros hasta llegar a los 6.000 euros. Si está sucia o deteriorada sin ser intencionado, no conlleva una pérdida de puntos del carné.

Registro de automóviles. Istock

Mientras que si ha sido a consecuencia de una manipulación intencionada para poder evitar cámaras o radares, la sanción puede llegar al máximo incluyendo la pérdida de seis puntos en el carné de conducir.

En este contexto la Guardia Civil advierte "no pienses únicamente: se habrá caído”. Una placa sustraída puede utilizarse en otros vehículos para cometer delitos.

Por ello, la institución no duda en recomendar que, todo aquel conductor que se vea afectado debe documentar todo lo sucedido, comprobar si solo es una de ellas y por supuesto, no circular como si nada hubiera pasado, ya que supone una sanción de 200 euros. Por lo que para realizar su traslado se necesitaría utilizar una grúa.

Si por desgracia le han robado la matrícula, se debe presentar una denuncia tan rápido como sea posible. La razón no es otra que protegerse de los posibles delitos cometidos con la placa.

🚘😳 Llegas al coche y falta una matrícula. No pienses únicamente: “se habrá caído”. 👁️Una placa sustraída podría utilizarse en otros vehículos o para cometer hechos ilícitos. 📸 Documenta lo ocurrido. 👀 Comprueba si falta alguna más o existen otros daños. 🚫 No circules como si nada. 👮 Comunica la sustracción cuanto antes. #Prevención #SeguridadCiudadana — Guardia Civil (@guardiacivil) October 6, 2026

Es importante llamar a la póliza de seguro, comprobando si cubre el robo como un accesorio del vehículo.

Para hacer una copia de la matrícula es necesario llevar el DNI, el permiso de circulación, la ficha técnica del vehículo y es aconsejable portar la denuncia. No es necesario acudir a la Jefatura de Tráfico, se puede realizar en talleres especializados, centros de automoción y tiendas multiservicios.

Solicitar un duplicado homologado suele costar entre 20 y 50 euros, e incluso algunas pólizas cubren dicho importe, un gasto que sale a cuenta si se compara con los 200 euros de sanción al circular sin ella. Cumplir este sencillo trámite protege la economía y la integridad legal del dueño del vehículo.