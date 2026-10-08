Mundimoto nombra a Albert Vergés nuevo consejero delegado tras ampliar capital y refinanciar la deuda

Mundimoto, la startup catalana dedicada a la compraventa online y renting de motos nuevas y de ocasión, mueve ficha en su estructura organizativa. La multinacional catalana ha nombrado a Albert Vergés como nuevo consejero delegado de la compañía.

Vergés, hasta ahora director de Operaciones de Mundimoto, sustituye en el cargo a Pepe Talavera, fundador de la compañía quien ostentaba el puesto desde su creación en 2019.

Talavera, que se mantiene como máximo accionista de Mundimoto, será el nuevo presidente ejecutivo de la multinacional catalana, puesto desde el que se encargará de liderar la estrategia de negocio.

Tras más de cuatro años al frente de la dirección de Operaciones, Vergés ha sido una pieza clave en la digitalización y optimización del modelo operativo de Mundimoto, así como en la mejora de la experiencia de cliente.

"Nuestra prioridad es clara: seguir haciendo crecer el renting, reforzar Italia como mercado estratégico y preparar el terreno para nuevas expansiones, con el objetivo de consolidarnos como el líder en el sector de las dos ruedas", ha asegurado Vergés.

Estos movimientos llegan después de que Mundimoto cerrase una ampliación de capital de 4 millones de euros con sus principales accionistas, entre los que se encuentra Mutua Madrileña, Orilla Asset Management, el holding familiar de Francisco J. Riberas (presidente ejecutivo de Gestamp), Pablo Isla, cuya primera inversión en una startup fue en dicha compañía, y Endeavor.

Asimismo, la startup catalana cuenta entre sus accionistas con Autotech Ventures, P101, el fondo de capital riesgo israelí Maniv Mobility y Ok Ventures, la división de venture capital del holding empresarial OK Group, liderado por Othman Ktiri.

Dicha ampliación fue acompañada por una refinanciación de la deuda de 40 millones de euros con Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell.

Ambas operaciones han permitido a Mundimoto reforzar su estructura financiera de cara a los próximos años y redoblar su apuesta por el renting, segmento de negocio que más ha crecido en el último ejercicio y que la firma consolida como su principal motor de crecimiento.

Al cierre de 2024, últimas cuentas publicadas, Mundimoto incrementó sus pérdidas un 61% en comparación con 2023, hasta situarlas en los 8,12 millones de euros. Cabe recordar que Mundimoto mantiene actividades en España e Italia.