Zeekr 9X, el buque insignia de la marca china aterriza en España para plantar cara en el segmento premium

El continuo desembarco de fabricantes automovilísticos chinos en Europa no escapa a ningún segmento de mercado. Desde los modelos urbanos hasta los más sofisticados destinados a los bolsillos más acaudalados, la estrategia pasa por ganar cuota de mercado y lograr mayores márgenes que los que obtienen en su mercado doméstico.

Zeekr, la firma premium perteneciente al grupo Geely, acaba de iniciar la comercialización en España de su buque insignia: el 9X. Se trata de un modelo SUV con tecnología eléctrica de autonomía extendida (REEV, por sus siglas en inglés) y con seis plazas, cuyo precio de partida en el mercado patrio se sitúa en los 121.500 euros.

Ahora bien, sus dimensiones son para tenerlas en cuenta. Se trata de un vehículo con una longitud de 5,24 metros, una anchura de 2,29 metros, una altura de 1,82 metros y una distancia entre ejes de 3,62 metros.

En conjunto, este modelo del segmento F-SUV entrega una potencia combinada de 660 kW (897 CV) y una autonomía combinada de 737 kilómetros, de los que 179 se realizan de forma completamente eléctrica.

En lo que a consumo se refiere, el modelo declara 28,5 kWh a los 100 kilómetros, lo que se traduce en 8,9 litros a los 100 kilómetros. No es de extrañar si se tiene en cuenta que el peso en orden de marcha de este vehículo alcanza los 2.900 kilos.

A nivel dinámico, el Zeekr 9X alcanza los 100 km/h desde parado en 4,1 segundos y tiene una velocidad máxima (limitada electrónicamente) de 240 km/h. Todo ello gracias a un propulsor turbo de gasolina de 2.0 litros y cuatro cilindros y a dos motores eléctricos.

Cabe destacar que la batería que monta el Zeekr 9X tiene una capacidad de 55,1 kWh y que su química es de níquel-manganeso-cobalto (NMC).

Interior Zeekr 9X. Zeekr

Además, este modelo incorpora una tecnología de 900 V, lo que le permite recargar la batería del 10% al 80% en 9,5 minutos en postes de corriente continua con potencias de hasta 330 kW.

Esta capacidad, poco habitual entre los híbridos enchufables, facilita aprovechar las paradas en viajes largos para recargar y continuar el trayecto en modo eléctrico, con tiempos de espera reducidos.

En el caso de recargas en corriente alterna de 11 kW, la batería completa la recarga del 20% al 100% en 5,5 horas.

En cuanto a la capacidad de carga, el maletero del 9X cubica 677 litros con la tercera fila de asientos abatida. Una cifra que crece hasta los 2.148 litros en caso de abatir la segunda y la tercera fila de asientos.

Seis asientos

El interior de este modelo destaca por contar con tres filas de asientos, que se distribuyen en una disposición 2+2+2.

Ahora bien, el interior ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de lujo. Por ejemplo, la segunda fila de asientos ha sido concebida como un salón privado. De esta manera, los asientos individuales se reclinan hasta 145 grados e incorporan reposapiernas eléctricos.

Pero el confort se extiende también en la tercera fila, con asientos en regulación eléctrica, calefactados y respaldos reclinables hasta 135 grados, así como un fácil acceso mediante un sistema de deslizamiento eléctrico.

El Zeekr 9X también incorpora 32 altavoces de la firma británica premium Naim.

Pantalla interior Zeekr 9X.jpg Zeekr

No obstante, las pantallas son uno de los elementos diferenciadores de este vehículo. En el techo está integrada una pantalla OLED de 17 pulgadas, la cual se puede desplegar hasta ajustar la distancia de visualización preferida por los pasajeros.

Al activar el modo cine, las cortinillas de privacidad y el estor del techo panorámico se cierran, mientras la iluminación ambiental se atenúa para completar la experiencia inmersiva.

Los pasajeros disponen, además, de una pantalla extraíble Flexible Magic Control de 6,3 pulgadas que permite ajustar la climatización, la iluminación y las funciones de entretenimiento.

En las plazas delanteras, el conductor y el acompañante disponen de sendas pantallas OLED de 16 pulgadas. Pero también cuenta con un Head-Up Display de 47 pulgadas que proyecta la información de conducción directamente en el campo de visión del conductor, mientras la consola central conserva mandos físicos para facilitar el acceso a las funciones esenciales.

El equipamiento de serie de este modelo también incluye un frigorífico inteligente integrado entre los asientos de la segunda fila.

En definitiva, Zeekr acaba de lanzar en el mercado español su quinto modelo en poco más de cuatro meses. Y lo hace a través del importador portugués Salvador Caetano tras un acuerdo alcanzado entre ambas multinacionales para la importación y distribución de los modelos de Zeekr en España y Portugal, lo que da buena cuenta del continuo despliegue de los fabricantes chinos en los mercados europeos.