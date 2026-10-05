Imagen de una camionera en su puesto de trabajo. Istock

Cintia, abogada: "Los camioneros pueden ganar hasta 3.000 €, pero prefieren cobrar menos y dormir en casa"

El sector del transporte de mercancías pesadas en España atraviesa una grave crisis, tanto generacional como de personal.

Desde el podcast Rutas de Éxito, Marius, su entrevistador y presentador, expone cómo este problema no solo se traduce en camiones parados, va mucho más allá.

Algo que explica con la ayuda de Cintia, abogada especialista en el sector del transporte y temas de extranjería. Su propósito es ayudar a personas de origen latinoamericano para venir a España y buscar un futuro mejor dentro del área del transporte.

Vista que un conductor de camión tiene desde su lugar de trabajo. Istock

Y es que la juventud actual rechaza este trabajo por su extrema dureza y condiciones. Explica cómo siempre están recibiendo llamadas de las empresas con las que trabaja con urgencias del tipo: "necesito un conductor, pero lo necesito ya"

Sin embargo, no todo es tan rápido, y destapa cómo la clave está en la planificación previa de la propia empresa. Incorporar personal de forma inmediata es prácticamente imposible sin cuatro o seis meses de antelación.

Respecto a las condiciones laborales y horarios, al incorporarse en el mercado español, los trabajadores no pueden tener un salario inferior a su convenio, algo en lo que hace especial hincapié.

Al igual que rechaza la idea de que a un conductor latinoamericano se le pueda pagar menos que a uno nacional.

Aunque bien es cierto que, cuando los trabajadores extranjeros se encuentran en su primer año y además lo hacen en solitario, suelen escoger rutas internacionales y de larga distancia, donde es posible pasar hasta dos semanas consecutivas fuera del hogar.

Relatan cómo en las zonas con un coste de vida más elevado como puede ser Barcelona, las perspectivas de un conductor profesional en el transporte de mercancía pueden situarse entre los 2.600 y 3.000 euros mensuales.

Esto se debe a un incremento en los ingresos, permitiéndole establecerse en mejores condiciones. Aunque posteriormente, pasados los años, suelen dar el paso a rutas regionales o repartos locales, haciendo mucho más factible la conciliación familiar.

Y aunque el sueldo se reduzca, dormir en casa todas las noches le compensa a quien va en la cabina. De la misma manera, la abogada recalca los desequilibrios burocráticos dependiendo de la provincia.

En ciudades como Barcelona los trámites para un emigrante dentro de este sector se pueden demorar hasta un año, mientras que en otras oficinas como la de Badajoz, el expediente se suele resolver en unos cuatro meses. Cintia destaca el sacrificio requerido por los propios conductores, quienes en muchas ocasiones invierten los ahorros de toda una vida para conseguir una salida.