Juan, mecánico, sobre el fallo de fábrica que hace que tu coche no pase la ITV y recibas una gran multa: "Es una falta grave"

Muchos conductores enfrentan problemas inesperados al cambiar una bombilla en los faros de su vehículo, lo que deriva en fallos graves durante la inspección técnica. Juan José Ebenezer, mecánico experimentado, revela en un vídeo reciente en TikTok (@talleresebenezer) cómo un defecto de diseño en coches modernos complica esta tarea simple y provoca que el coche no pase la ITV, con el riesgo de que recibas una gran multa por un alumbrado defectuoso.

El problema que señala Juan con los fabricantes y los faros

Juan explica que los fabricantes diseñan espacios muy estrechos en los faros de vehículos actuales, lo que dificulta el acceso para sustituir una bombilla defectuosa sin dañar componentes delicados.

El mecánico insiste en que estos diseños priorizan la estética sobre la practicidad y muchos modelos requieren herramientas especiales o desmontajes complejos para alcanzar la bombilla.

Juan advierte que intentar la reparación sin experiencia adecuada resulta en roturas que exigen reemplazar el faro completo, con gastos que superan los cientos de euros.

Además, resalta que los fabricantes ignoran la accesibilidad en faros integrados con tecnología LED, lo que convierte una sustitución barata en un procedimiento técnico. Esta deficiencia afecta a miles de conductores y el mecánico sugiere consultar a expertos para evitar complicaciones que derivan en inspecciones fallidas y reparaciones innecesarias.

La cuantía de la multa por este fallo

Circular con faros mal ajustados o defectuosos conlleva sanciones económicas que alcanzan los 200 euros, según las normativas de tráfico vigentes en España. Juan menciona que este problema surge con frecuencia y las autoridades lo consideran una falta grave porque compromete la visibilidad nocturna y la seguridad vial general.

En 2023, un 23% de los vehículos inspeccionados presentó defectos en el alumbrado, lo que implica que muchos propietarios reciben una gran multa tras fallar la ITV. El mecánico enfatiza que prevenir estos fallos mediante revisiones profesionales reduce el riesgo de penalizaciones, y mantiene el coche en condiciones óptimas para circular sin incidencias.