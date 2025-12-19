Juan, mecánico español, advierte sobre el error que muchos conductores cometen con sus 4x4: "No lo puedes dejar así"

Cambiar solo dos neumáticos cuando los otros todavía parecen aprovechables es una práctica común entre muchos conductores, pero no siempre es una buena idea. Juanjo, mecánico de Talleres Ebenezer, ha querido alertar en redes sociales de un fallo frecuente que ve a diario en coches con tracción total y que, a la larga, puede salir mucho más caro de lo esperado.

El problema de mezclar ruedas nuevas y usadas en un 4x4

En uno de sus vídeos, el mecánico muestra dos neumáticos prácticamente nuevos que ha tenido que retirar para sustituirlos por otros dos también nuevos. El motivo no es el estado de las ruedas, sino el tipo de coche. En los vehículos con tracción 4x4, no siempre se puede circular con dos neumáticos nuevos y dos más gastados, aunque la diferencia de desgaste parezca mínima.

Según explica, mantener esa combinación puede generar tensiones internas en el sistema de tracción. “No lo puedes dejar así”, advierte, porque el daño no se ve de inmediato, pero va acumulándose con el uso.

La caja de transferencia, la gran perjudicada

El principal riesgo está en la caja de transferencia, un componente clave en los vehículos con tracción total. Cuando las ruedas no giran de forma uniforme debido a diferencias de diámetro o desgaste, esta pieza trabaja forzada de manera constante. El resultado puede ser una avería seria.

El propio Juan lo resume de forma clara: lo que el conductor cree ahorrar al cambiar solo dos neumáticos puede acabar gastándolo, y con creces, en una reparación mucho más cara. Cambiar una caja de transferencia supone un desembolso muy superior al de montar cuatro ruedas nuevas.

No todos los 4x4 funcionan igual

El mecánico también matiza que no todos los vehículos con tracción total tienen las mismas exigencias. Algunos modelos permiten sustituir los neumáticos por pares, mientras que en otros es obligatorio cambiar los cuatro a la vez para evitar problemas mecánicos.

Por eso, su recomendación es directa: antes de tomar una decisión, conviene consultar con un profesional que conozca bien ese modelo concreto.