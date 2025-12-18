Un experto en automoción afirma que este coche BYD es de los más asequibles para comprar en 2026

El coche BYD que es la mejor opción para el 2026. BYD

La elección de un nuevo SUV eléctrico genera dudas entre muchos conductores españoles, pero la opinión de un experto en automoción aclara el panorama al señalar cuál considera el mejor coche BYD para comprar en 2026, con un enfoque claro en confort inmediato, precio contenido y uso realista diario.

Un interior pensado para el día a día y un precio ajustado

El experto en automoción Luis Guisado reveló para el sitio AutoBild que el habitáculo del BYD Atto 2 híbrido enchufable transmite una sensación de sencillez bien entendida, con materiales agradables al tacto y un diseño que prioriza la comodidad desde el primer momento, algo que valoran quienes buscan un coche práctico sin artificios innecesarios.

Los asientos delanteros ofrecen un mullido equilibrado y una forma que facilita una postura natural al volante, con reglajes eléctricos en altura en las versiones superiores. Este detalle poco habitual en este segmento de SUV mejora la experiencia diaria en trayectos urbanos e interurbanos.

En las plazas traseras, el acceso resulta cómodo gracias a un suelo completamente plano y a unas puertas de tamaño adecuado. Sin embargo, los ocupantes más altos notan una banqueta algo baja, compensada por una buena visibilidad y un espacio general correcto.

Uno de los grandes atractivos del modelo reside en su precio, ya que este SUV eléctrico puede situarse cerca de los 20.000 euros, lo que lo convierte en el BYD más asequible, sin exigir un gran desembolso ni renunciar a un equipamiento razonable.

Comportamiento en carretera con enfoque tranquilo

En marcha, el BYD Atto 2 muestra un carácter sereno, con un funcionamiento silencioso en la mayoría de situaciones y un aislamiento bien resuelto. Asimismo, a velocidades de autopista aparece un ligero ruido aerodinámico en los retrovisores, sin llegar a resultar molesto.

La suspensión prioriza el confort y filtra correctamente las irregularidades del asfalto, lo que encaja con su planteamiento urbano y periurbano, ofreciendo una conducción relajada y estable siempre que el ritmo se mantenga acorde a su filosofía.

Cuando el conductor exige más de la cuenta, el coche avisa con balanceos y subviraje, pero dentro de un uso normal responde con solvencia. Este SUV destaca con una dirección suficiente, frenos correctos y una entrega de potencia que permite adelantamientos seguros y previsibles.