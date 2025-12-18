Alex, camionero español, sin tapujos sobre la diferencia entre trabajo local e internacional: "Gano el doble y descanso más"

Elegir entre transporte local, nacional o internacional no es solo una cuestión de kilómetros. Horarios, descanso, salario y control del propio tiempo marcan diferencias enormes dentro del sector. En una charla distendida en YouTube, Alex, camionero español, expone sin rodeos cuál considera el mejor trabajo posible al volante de un tráiler y por qué su decisión no tiene tanto que ver con el dinero como con la forma de vida que le permite llevar.

Local frente a internacional: dos realidades muy distintas

Durante la conversación con Laur, camionero y creador del canal Laur Garajes, Alex parte de una base clara: ha pasado por lo mismo que su interlocutor. Ambos han hecho rutas locales durante años, con jornadas encadenadas y descansos ajustados al límite. Volver a casa cada día suena bien sobre el papel, pero en la práctica, implica días sin final claro y un cansancio acumulado difícil de gestionar.

Alex reconoce las ventajas del trabajo local, como ver a la familia a diario o mantener cierta rutina social, pero también apunta a su gran peaje: el descanso. Frente a eso, el transporte internacional ofrece jornadas más largas lejos de casa, pero con pausas reales y una estructura mucho más previsible.

El valor del descanso para los camioneros

Uno de los puntos que más peso tiene en su elección es el orden de los horarios. Alex insiste en que, en su caso, el trabajo internacional le permite algo que antes no tenía: conducir de día y dormir de noche, sin cambios constantes ni empalmes de turnos. Según explica, esa regularidad marca una diferencia enorme a nivel físico y mental.

Mientras en el transporte local es habitual enlazar jornadas con pocas horas reales de sueño, en internacional los descansos están mucho más claros.

El dinero importa, pero no lo es todo

En la conversación también salen los números. Alex reconoce que el salario en rutas internacionales es notablemente superior, con ingresos mensuales que pueden situarse entre los 4.000 y 5.000 euros, frente a los 2.000 o 2.500 euros habituales en el trabajo local. Sin embargo, matiza que no es solo una cuestión económica.

La diferencia real, según cuenta, está en cómo se gana ese dinero y en qué condiciones. Menos estrés diario, más descanso y mayor control sobre el propio ritmo de trabajo hacen que el balance final sea mucho más positivo.

“Yo soy el que se planifica la ruta”

El aspecto que termina de convencer a Alex es la autonomía. En internacional, explica, tiene margen para organizar su viaje, coordinar descargas y ajustar tiempos según su estado físico o las circunstancias del trayecto. “Yo soy el que se planifica la ruta”, afirma, destacando que incluso puede avisar con antelación de cuándo llegará y adaptar su agenda sin presión inmediata.

Además, al transportar mercancía no perecedera, el margen de maniobra es mayor y el estrés se reduce. Para Alex, esa sensación de control y responsabilidad directa sobre su trabajo es clave para disfrutar del oficio.