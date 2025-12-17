La decepción de Stellantis ante las nuevas propuestas de la Comisión Europea: "No abordan el problema"

Aedive y AORU avalan la postura del Gobierno sobre mantener los objetivos de emisiones para 2035. Europa Press

El gigante automotriz, Stellantis, ha expresado su profunda decepción tras conocer las últimas medidas presentadas este martes por la Comisión Europea.

Según la compañía, este nuevo paquete legislativo no alcanza para solucionar la compleja situación del sector ni resuelve el problema de fondo que atraviesa la industria en el continente, incluyendo mercados clave como España.

¿Por qué las medidas actuales no frenan la crisis del sector?

Según información recogida por Europa Press, Stellantis lamenta que los textos presentados "no abordan de manera significativa los problemas que enfrenta la industria en este momento".

Aunque Bruselas sugiere levantar el veto total a los motores de combustión para 2035 y permitir una producción limitada (hasta un 10% de las emisiones de 2021), para el grupo automovilístico esto resulta insuficiente.

Desde Stellantis argumentan que falta un camino viable para los vehículos comerciales ligeros, segmento que hoy vive "una situación crítica", y se ignoran las flexibilidades solicitadas para los turismos de cara a 2030.

Puntos a favor y en contra para el mercado automotor

Si bien reconocen que el marco reglamentario vigente no sirve para una transición energética exitosa, Stellantis advierte sobre matices importantes.

Consideran que la revisión de neutralidad tecnológica para 2035 es un paso adelante, pero "como se propone actualmente", no facilitará la fabricación de coches accesibles para la mayoría.

A pesar de las críticas, Stellantis rescata aspectos positivos de las propuestas:

Valoran la creación de una nueva categoría de coches pequeños y asequibles con beneficios asociados.

Destacan el apoyo a la cadena de valor de las baterías y la iniciativa de flota corporativa verde.

Finalmente, sobre el principio de contenido local, Stellantis expresa su apoyo firme, aunque alerta que sin una "definición clara", el plan sigue incompleto.

Desde Stellantis, prometieron trabajar para adoptar la legislación necesaria en 2026.