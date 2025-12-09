Joan, ingeniero en coches, sobre uno de los modelos chinos más baratos y confiables: “Es silencioso, cómodo y gasta poco"

La llegada del Dongfeng Box ha reactivado el debate sobre si ya existen eléctricos asequibles capaces de competir con los utilitarios tradicionales. Este modelo chino, con un precio que arranca en 23.795 euros, busca posicionarse como una alternativa urbana con más espacio y autonomía de lo habitual en su categoría.

Un eléctrico urbano con precio competitivo y planteamiento sencillo

De acuerdo con Joan, ingeniero y experto del canal coches.net, el Box destaca por ofrecer dimensiones propias de un coche del segmento B, 4,03 metros de largo y 2,66 metros de batalla, manteniendo un precio por debajo de la media del mercado.

Añadió que la marca Dongfeng, fundada en 1968 y con múltiples acuerdos industriales con grupos como Stellantis, Nissan, Honda o Hyundai-Kia, ha logrado introducir este modelo en España compartiendo red de distribución con otras marcas asiáticas.

Según detalló, su diseño mantiene rasgos típicamente chinos: líneas suaves, ópticas continuas y elementos fácilmente intercambiables entre modelos. Comentó también detalles curiosos del exterior, como las puertas sin marco, la línea negra que une los pilotos traseros o el nombre “Nammi” grabado en los faros, denominación que el coche utiliza en su mercado de origen. Sin destacar por un diseño rompedor, consideró que el conjunto resulta agradable y apto para un amplio rango de usuarios.

Interior amplio, soluciones prácticas y carencias en conectividad

En el interior, Joan señaló que el Dongfeng Box presenta una estética correcta, con combinación de tonos grises y negros y dos pantallas claramente diferenciadas: una instrumentación pequeña y una central de 12,7 pulgadas que gestiona climatización, cámara 360º, audio y ajustes de conducción.

Sin embargo, subrayó como defecto que el sistema no integra Apple CarPlay ni Android Auto de forma nativa, recurriendo a un dispositivo añadido por el importador.

El ingeniero mencionó aspectos prácticos como el asiento del conductor con regulación eléctrica, ventilación y calefacción, poco habitual en este segmento, la presencia de múltiples huecos portaobjetos y un salpicadero acolchado. También apuntó limitaciones, como la ausencia de regulación en profundidad del volante, cinturones fijos o la dificultad para acceder a algunos compartimentos inferiores debido a la consola central.

Habitabilidad sobresaliente y maletero funcional

Las plazas traseras, según explicó, son uno de los puntos fuertes del modelo. Indicó que la distancia para las piernas es notablemente mayor que en cualquier utilitario de cuatro metros gracias a la batalla de 2,66 metros, propia de un coche del segmento C. A pesar de ello, mencionó que la banqueta es corta y que falta equipamiento en la segunda fila, como salidas de aire, USB o apoyabrazos.

Respecto al maletero, detalló que ofrece 326 litros de capacidad, ampliables hasta 945 litros con el respaldo abatido. Criticó la ausencia de bandeja cubreequipaje y el hecho de que la banqueta posterior no sea partida, lo que limita la modularidad a una configuración para cinco o para dos ocupantes, sin opciones intermedias.

Motor eficiente, consumos bajos y comportamiento urbano destacado

Joan explicó que el Dongfeng Box monta un motor eléctrico de 95 CV y 160 Nm, cifras suficientes para uso urbano y comparables a modelos como el Renault 5 de acceso o el JAC E-JS1 (antiguo T03). Con una batería útil de 42,3 kWh y consumo homologado de 15,6 kWh/100 km, el modelo anuncia hasta 340 kilómetros de autonomía, aunque aclaró que esa cifra se logra únicamente en ciudad.

Durante su prueba, el experto confirmó consumos reales muy bajos: entre 10 y 13 kWh/100 km en entornos urbanos, e incluso picos de 5,5 kWh/100 km en zonas semipeatonales. Destacó que la suspensión blanda favorece el confort en baches y resaltos y que el coche resulta especialmente ágil en espacios reducidos.

En su valoración final, Joan afirmó que el Dongfeng Box es uno de los modelos chinos “más chinos” del mercado, con detalles poco adaptados a Europa en interfaz, suspensión o conectividad. Aun así, reconoció que el modelo ofrece virtudes claras: amplitud interior, consumo reducido, precio competitivo y un equipamiento abundante para su segmento.

Recordó que la marca lo ofrece desde 15.750 euros aplicando el MOVES y que en 2026 llegarán versiones más económicas con baterías menores para competir directamente con modelos de acceso como el Citroën ë-C3.