Los concesionarios españoles enfilan su cuarto año seguido con récord de facturación: los ingresos subirán un 7% en 2025

Los concesionarios españoles continuarán este año su senda de crecimiento. Si bien el sector de los concesionarios oficiales acumula tres ejercicios consecutivos con récord de ingresos, este año se mantendrá la tendencia.

Todo ello gracias a que el mercado español es el que presenta un mejor dinamismo en lo que va de año en el Viejo Continente. Entre enero y octubre, las matriculaciones de turismos y todoterrenos se incrementaron un 14,9% en la comparativa interanual, hasta las 951.516 unidades.

Esto va a provocar que los concesionarios oficiales registren su cuarto año consecutivo con una facturación récord. La cifra de negocios prevista para el cierre de 2025 se sitúa en los 51.600 millones de euros, lo que supondrá un alza del 6,6% frente a 2024, según datos del estudio Sectores 'Concesionarios de Automóvil' elaborado por el Observatorio Sectorial DBK de Informa.

El incremento de la cifra de negocios se explica por el alza de las ventas de vehículos nuevos. De hecho, destaca el buen comportamiento de la demanda de vehículos electrificados, especialmente en el canal de particulares, el más rentable tanto para los fabricantes como para los concesionarios.

En los 10 primeros meses del año, el canal de particulares aglutina el 46,2% de las matriculaciones realizadas en el territorio nacional, con un total de 440.081 unidades comercializadas. De hecho, el canal de particulares es el que acumula mayores ventas en lo que va de año con un crecimiento del 20,2% en la comparativa interanual.

Pero, ¿cómo se ha logrado este fuerte incremento? La respuesta se encuentra en los planes de renovación del parque que han impulsado a lo largo del año distintas comunidades autónomas.

Así, tal y como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, las comunidades autónomas que implementaron su plan de renovación del parque automovilístico acapararon hasta agosto la mitad de las ventas realizadas en todo el territorio nacional.

Ventas por debajo de 2019

También es importante tener presente que las matriculaciones de turismos en España aún se sitúan un 10% por debajo de los niveles de 2019, ejercicio previo a la pandemia de Covid-19.

Entonces si no se han recuperado los niveles prepandemia, ¿cómo es posible que los concesionarios vayan camino de registrar su cuarto año consecutivo con récord de facturación? Sencillo, los precios no han dejado de subir desde que estalló la pandemia. Por diversas vicisitudes sufridas por el sector del automóvil desde entonces, los precios no han dejado de subir.

Según los datos del 'Barómetro VN' elaborado por Coches.com junto a la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), al cierre del primer cuatrimestre del año, el precio medio de los coches nuevos en concesionario oficial subió en España un 38,1% en comparación con 2019, hasta situarse en los 40.582 euros.

Las vicisitudes en cuestión tienen que ver, principalmente, con la regulación europea, ya sea bien a través de normativas medioambientales o de seguridad vial, como la implantación de sistemas de ayudas a la conducción (ADAS, por sus siglas en inglés). Pero también por las nuevas tecnologías electrificadas, las cuales son más caras en comparación con la de los motores de combustión.

La rentabilidad no sigue a la facturación

Ahora bien, lo que está por ver es cómo evolucionará la rentabilidad de los mismos. Es cierto que al cierre del segundo trimestre -últimos datos disponibles- la rentabilidad sobre las ventas se situaba en el 1,44%.

Un guarismo que supone mejorar en 0,5 puntos porcentuales los datos del mismo periodo del año anterior. ¿Y a qué se debe esta mejora? El incremento de las ventas está detrás de esta mejora. Asimismo, los concesionarios también llevaron a cabo un control de los gastos generales.

Por poner los datos en contexto, el mejor dato de rentabilidad lograda por los concesionarios en los últimos 20 años se logró en 2022. Entonces, la rentabilidad media sobre facturación se situó en el 2,4%.

¿Qué sucedió entonces para lograr semejante hito? La crisis provocada por la escasez mundial de semiconductores. Esto provocó que los fabricantes automovilísticos priorizasen la producción de los modelos que les daban un mayor margen comercial, lo que también redundó en una mejora para los concesionarios.

La situación vivida entonces dista mucho de la que se vive en la actualidad con Nexperia, dado que obedece a batallas geopolíticas entre Estados Unidos y China.