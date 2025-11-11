Manuel, un transportista de animales vivos en España, sobre el salario del sector: "Te puedes ganar hasta 5000 euros con ganado" Montaje

En el mundo del transporte, las historias auténticas, como la de Manuel, abundan. Más conocido como @ManuTrucks, este camionero se abrió camino en el sector del transporte de ganado desde abajo. En una charla directa con Mario en el pódcast “Rutas de Éxito”, el número uno del sector del transporte en España, Manuel no se cortó y contó lo que se cobra realmente en el sector transportista que mueve el país.

El salario de un camionero de ganado: “Empecé ganando lo justo, unos 2200 euros”

“Yo empecé con ganado, siempre he trabajado con ganado. Yo empecé de novato cobrando lo justo, que para mí era mucho... unos 2200 euros”, contó Manuel en el programa. Aquel primer sueldo, según dice, le supo a logro. Apenas unos meses después, su salario ya rozaba los 3000 euros.

Hoy, asegura que no ha bajado de esa cifra en ocho años. “Yo cuando digo que en internacional se cobra 3000 euros o más, la gente me mete caña. A ver, si te digo ahora que hay empresas que igual, haciendo internacional, currando, te puedes ganar hasta 5000 euros con ganado.”

Eso sí, matiza que en algunas zonas del sur de España los sueldos son más bajos, ya que no todas las empresas alcanzan esas tarifas.

La crisis de la falta de chóferes en el sector: “Las empresas tendrán que pagar mejor”

Más allá del dinero, Manuel ve un problema mayor con la creciente falta de conductores. En su opinión, el sector del transporte necesita un impulso para atraer a nuevos profesionales.

“Muchos se jubilan pronto y no hay quien ocupe su sitio. Si los sueldos suben y se facilita el acceso, volverá a haber chóferes jóvenes”, asegura.

“Hace poco vi que una gran empresa buscaba chóferes en Perú. Están desesperados. Si no hay gente, tendrán que soltar dinero”, dijo durante la entrevista.

También criticó la dificultad de sacarse el carné profesional en España, algo que, según cuenta, frena a muchos jóvenes. “Yo tardé un año en conseguirlo. No hay examinadores ni fechas. Todo funciona mal”, lamentó.