Un reconocido mecánico lanza una advertencia: "Debes revisar esto en tu coche antes de la llegada del invierno"

Si bien todavía falta un tiempo para la llegada del invierno, es importante ser precavido y poner el coche a punto para los meses más fríos en España. El reconocido mecánico Juan José Ebenezer de Talleres Ebenezer, asegura que antes de diciembre, hay que revisar el limpiaparabrisas.

En sus redes sociales, el mecánico asegura que antes del invierno hay que preparar las escobillas del limpiaparabrisas para que funcionen correctamente en los meses fríos.

Juan José asegura que durante el verano lo mejor sería haber añadido un hidratador de plástico para que la goma esté en buen estado. El experto recomienda revisarla y seguir el tratamiento si es necesario para que la goma dure más tiempo y no se reseque.

¿Qué hay que hacer? Levantar el limpiaparabrisas y revisar la goma de la escobilla. Esta debe estar blandita y no agrietada.

También es importante mantener toda la escobilla limpia porque la suciedad la acaba deteriorando. Esto se puede hacer pasándole un papel con hidratador de plástico.

Según el experto mecánico, hay que usar el limpiaparabrisas a lo largo de todo el año, no solo cuando llueve o el vidrio está muy sucio, para darle flexibilidad a la goma y aumentar la durabilidad del plástico.