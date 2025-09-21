Un mecánico no duda y revela la marca de coches chinos del momento: "Dan muy buenos resultados, apenas se rompen"

"Se nos inunda el desguace con esta marca, es raro el mes que no entra alguno", de este modo inician dos mecánicos un video en el que exponen a la marca asiática MG, conocida por su pasado de origen inglés, se ha consolidado en boca de todos los conductores españoles.

"Son coches con la calidad justa para echar el día, pero lamento deciros a los que criticáis la marca, que están dando muy buenos resultados, prácticamente no se rompen", argumenta el mecánico.

Este mismo confirma que la gran cantidad de modelos que se acumulan en el desguace son a consecuencia de alguna clase de golpe por culpa del conductor, expone algunos como: el salto de un stop o el golpe a otro vehículo al estacionar. Por lo que el valor de la reparación supone un mayor coste que lo que cuesta el modelo.

Logotipo de MG. Getty Images

"Se han matriculado más de 100.000 unidades en cinco años, a voz de pronto no parece mucho, pero es la población de Cádiz", confirma el entendido haciendo una aproximación.

En concreto, hasta el pasado mes de agosto en el ejercicio anual, la marca consiguió un total de 31.901 matriculaciones, lo que les posiciona como la 10 marca más adquirida dentro del sector de la automoción español. De este modo lo muestra el mecánico en sus redes.

Si hablamos de los modelos que más ventas han obtenido, en primer lugar se encuentra el MG ZS, un SUV con la posibilidad de elegirse en su motorización gasolina o incluso híbrido, pudiendo llegar a tener 197 CV de potencia. El modelo de 2024, todavía disponible, tiene un precio de salida de 14.890 euros.

En cuanto al segundo con más unidades vendidas, es el MG3, un modelo con un tamaño mucho más reducido para el día a día. Se encuentra disponible tanto en versión de gasolina o híbrida, a la que le caracteriza su bajo consumo con 4,4 litros a los 100 kilómetros, sin renunciar a la potencia, ya que es capaz de alcanzar los 100 km/h en tan solo ocho segundos. El precio de esta motorización al contado parte de 19.490 euros.

En cuanto a la versión gasolina de este ejemplar, su precio de salida es de 13.990. Este es una de las novedades de la marca, que muestran al público como un coche urbano sin renunciar al espacio con tecnología avanzada.

Finalmente, en la tercera posición de ventas se encuentra el MG EHS con 4.739 unidades matriculadas hasta agosto de este SUV híbrido enchufable. A este se le conoce por su autonomía combinada con la que es capaz de superar los 1.000 kilómetros, además de su amplio espacio con 441 litros de maletero. Su precio de salida en la versión más básica es de 36.900 euros.