Juan José, mecánico: "Este detalle te puede indicar si el coche tiene o no un problema en el sistema de inyección"

Uno de los sistemas más importantes para el buen funcionamiento del coche es el de inyección. La manera mediante la cual se alimenta el motor, ya que este es el encargado del suministro de combustible mediante la apertura de los pistones.

Un buen suministro de combustible se traduce en una mayor potencia y ahorro de la misma manera, que se reduce la emisión de gases contaminantes. Por ello, un fallo en esta pieza puede suponer un gran problema, produciendo una avería de alto coste, cambiar cuatro inyectores puede llegar a tener un precio de 1.000 euros.

Para comprobar el estado del inyector, Juan José, mecánico, expone desde las redes sociales un truco para que todo conductor o posible comprador de un vehículo pueda cerciorarse. "Este detalle te puede indicar si el coche tiene o no un problema en el sistema de inyección", afirma.

Imagen de una revisión mecánica. Getty Images

La prueba se debe realizar en dos ocasiones con el coche frío y posteriormente con él caliente, pero sin necesidad de desmontar ninguna pieza. En lo que hay que fijarse es en la aguja de la temperatura, con el vehículo frío, se debe arrancar y lo que debe suceder es que las revoluciones "no empiecen a dar botes hacia arriba y hacia abajo".

Este mismo proceso se debe hacer cuando el vehículo esté en caliente, para cerciorarse de que no existe ningún tipo de variación. Si, por el contrario, hay cambios, indicará que la bomba o los inyectores tienen alguna avería en el circuito.

"Sobre todo, los de combustible diésel, pueden tener algún problema y ya sabemos todo con un sistema de inyección, diésel es bastante caro. Además, si no tenemos máquina de diagnóstico, no tenemos forma de comprobarlo, eso es un indicativo", aclara.

Aunque si tiene alguna avería, no siempre tiene que ser por parte del sistema, sino que también puede venir por suciedad, o porque no exista una pulverización correcta, de este modo lo muestra en su publicación.

Si este es el caso, el entendido propone la utilización de un tratamiento con el que se limpie y lubrique, con lo que se consiga proteger el sistema. "Yo lo he probado en mi coche, tengo un inyector que me está dando un poquito la lata y llevo un par de añitos o tres manteniéndolo con un tratamiento de inyección diésel", declara.

Para realizar este tratamiento recomienda un antifricción BNZ-96 "yo lo probaría", argumenta. Si se tiene este problema antes de hacer un cambio completo del sistema, recomienda utilizar este lubricante, podrá ayudar a solucionarlo sin un incremento en el gasto económico.