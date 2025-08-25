El experto en coches, George Smith, revela el mejor modelo de segunda mano: "Vale menos de 6.000 euros y tiene 206 CV"

George Smith es un entendido en el mundo del motor, concretamente en el sector de los coches, todo ello desde sus redes sociales. En esta ocasión, hace una serie de recomendaciones para aquellos que se encuentran en búsqueda de un coche fiable dentro del mercado de segunda mano y con el requisito de ser por menos de 6.000 euros.

"Uno de los mejores motores, mejor sonido y más utilizados son los V6", aclara. Este motor se caracteriza ser compacto, pero no por ello tener que renunciar a la potencia, además, es de combustión interna.

En primer lugar, de su ranking, posiciona al Ford Probe con faros escamoteables."Cada uno de estos faros vale los 6.000 euros", argumenta. De este modo lo muestra el entendido en sus redes sociales.

Smith explica que a pesar de que este modelo no alcance altas velocidades, su motor es un Mazda 2.5 de 163 CV, argumenta que este coche sufre mucho de recalentamiento, pero que para el entendido merece la pena, ya que lo considera una leyenda.

En segundo lugar, destaca el Chrysler Crossfire. "Por menos de 6.000 euros he encontrado hasta una unidad cabrio", asegura. El modelo cuenta con un motor 3.2 con 218 CV de potencia, la pega que tiene, según explica, es que su volante se encuentra a la derecha. "A mí personalmente me da igual, porque su alerón retráctil opaca todos sus defectos", declara.

Seguidamente, para finalizar el podium propone al Opel Vectra C, este cuenta con 211 CV de potencia. "A pesar de lo que diga tu cuñado, sí que gira, lo que ocurre es que es una berlina con motor delantero y sin autoblocante, es más rápido que un Mazda Rx8", aclara.

El autoblocante es el encargado de distribuir la potencia del motor por las ruedas, con lo que consigue limitar que una de las ruedas gire a una mayor velocidad que las demás y se evite perder adherencia.

Otro que destaca es el Mazda con motor 1.8 V6, según explica, es el más pequeño que se comercializó dentro de Europa con 140 CV, con los que el entendido declara alucinar. "Es un unicornio, pero si buscas encuentras yo los he encontrado", asegura.

Para final posiciona al Peugeot 406 Cupé, este cuenta con un diseño muy similar al Ferrari 456. "Estás de suerte, lo puedes encontrar en el mercado español por menos de 6.000 euros y cuenta con 206 caballos", aclara.