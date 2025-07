Falla la pregunta sobre el carril izquierdo y se queda sin aprobar: miles de españoles cometen el mismo error ante la DGT

A simple vista parece fácil, pero cada año miles de españoles que se presentan al examen teórico de conducir caen en la misma trampa. Una pregunta de la DGT sobre el uso del carril izquierdo en vías con varios carriles por sentido sigue generando confusión.

Así le ocurrió a un aspirante que se quedó a las puertas de aprobar tras fallarla. No era por falta de teoría, sino por lo que muchos dan por hecho en carretera y está prohibido por ley.

La pregunta es directa: "En una vía con dos carriles por sentido, ¿puede un vehículo circular permanentemente por el carril izquierdo?" La mayoría responde que sí, siempre que no haya tráfico. Pero la respuesta correcta, según el Reglamento General de Circulación, es un “no” rotundo.

Imagen de un examen teórico. Getty Imagenes

El carril izquierdo solo debe usarse para adelantar o cuando el tráfico lo exija temporalmente. En cuanto sea posible y seguro, el conductor debe regresar al carril derecho. Esta norma, regulada por el artículo 31 del RGC, busca mantener la fluidez del tráfico y evitar riesgos innecesarios.

Y no se trata solo de carreteras. También en vías urbanas con varios carriles en un mismo sentido, la recomendación es la misma: circular por el carril derecho y cambiar solo para adelantar, girar o en situaciones justificadas. Muchos creen que esta obligación solo aplica en autopistas, pero no es así: también se aplica en ciudad.

El problema va más allá de los exámenes. Muchos conductores veteranos hacen uso indebido del carril izquierdo sin saber que se trata de una infracción grave, sancionada con 200 euros de multa.

Según el RACE, este hábito provoca retenciones, frenazos y accidentes por alcance. La DGT vigila especialmente este comportamiento, ya que entorpece el tráfico y genera situaciones peligrosas.

Además, con la reforma del Reglamento General de Circulación prevista para 2025, la norma se va a endurecer: se especificará de forma más clara que el carril izquierdo debe quedar libre, salvo para adelantar o en situaciones excepcionales, como obras o condiciones meteorológicas adversas.

Así que, si vas a examinarte o simplemente no quieres una multa inesperada, recuerda esta regla: el carril izquierdo no es para circular libremente, aunque veas la vía vacía. Es solo para adelantar. Y la DGT no perdona.