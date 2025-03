Qué es el método del lápiz: así es el truco que arrasa en España y que revoluciona el mantenimiento de tu coche

Los coches no han dejado de evolucionar en los últimos años y, no solo en cuestiones de eficiencia, mecánica o conectividad, sino también en términos de diseño y esto también incluye los sistemas de cierre. Y es que, desde los primeros modelos hasta los sistemas de cierre sin llave y las llaves virtuales en el teléfono, la historia de las llaves del coche ha estado marcada por constantes innovaciones.

Henry Ford fue el primero en revolucionar en 1903 el mundo del automóvil, pero no fue hasta 1910 cuando nacieron las primeras llaves de coche. Y es que, en ese momento las llaves se utilizaban para bloquear el circuito eléctrico de la ignición. Una novedad que marcaría el comienzo de la prevención de robos de automóviles.

Ya en 1920 fue posible cerrar los coches con llave a través de una llave a parte y si avanzamos hasta 1960 ocurrió el hito más importante: el sistema de cierre centralizado con el que los conductores ya no tenían por necesidad que cerrar puerta por puerta su vehículo gracias al control remoto. Una historia que a día de hoy se culmina con opciones aún más innovadoras en las que solo es necesaria una llave virtual descargada en nuestro teléfono y capaz de abrir el vehículo solo con su presencia.

Una historia fascinante sobre las llaves del coche que no dejará de sorprendernos, pero aún así todavía faltan muchos años para que la mayoría de conductores puedan disfrutar de estas innovaciones con los últimos modelos del mercado. Mientras, todavía son muchos los conductores en España que siguen moviéndose con vehículos antiguos y en los que el uso de la llave del coche tradicional todavía es necesario.

Si este es tu caso, hay un método que deberías conocer y que te será de gran ayuda para garantizar el buen mantenimiento de tus cerraduras del coche. Si alguna vez has introducido la llave en la cerradura y has notado que cuesta girarla o incluso que está bloqueada, es probable que hayas considerado la opción de aplicar algún tipo de lubricante o aceite. Sin embargo, los expertos advierten que esta no es la solución más recomendable.

El sencillo truco del lápiz para el coche

El mejor método en estos casos es recurrir al truco del lápiz, una técnica sencilla y efectiva que consiste en frotar la mina de un lápiz sobre los dientes de la llave. La mina, compuesta de grafito, grasa y arcilla, actúa como un lubricante seco que permite que la cerradura vuelva a funcionar sin problemas.

Para aplicarlo, solo necesitas frotar la mina suavemente sobre la llave e introducirla en la cerradura, girando a ambos lados con cuidado. En cuestión de segundos, el grafito se distribuirá en el interior del bombín, suavizando el mecanismo y facilitando el giro de la llave.

Un truco que ha sido compartido en TikTok por el creador de contenido @ferreterialallave, quien advierte sobre uno de los errores más comunes: utilizar aceite lubricante. "El aceite es un error porque lo que hace es generar bolas de polvo y grasa en el interior, bloqueando los pitones", explica el experto.

Mantener en buen estado las cerraduras del coche es esencial para evitar problemas inesperados y prolongar su vida útil. El truco del lápiz es una solución rápida y efectiva que cualquier conductor puede aplicar sin necesidad de herramientas o productos específicos. Sin embargo, además de este método, es recomendable realizar un mantenimiento regular del sistema de cierre del vehículo, evitando el uso de lubricantes inadecuados y prestando atención a cualquier señal de desgaste. Con estos cuidados, podrás garantizar que las llaves de tu coche sigan funcionando correctamente durante mucho más tiempo.