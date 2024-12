Marco Cane es nombrado director general de Stellantis en España y Portugal, en sustitución de Pablo Puey

Con efecto inmediato, Marco Cane asume el cargo de director general del Grupo Stellantis en España y Portugal, reportando directamente a Luca Napolitano, CEO global de Lancia y Operaciones de Ventas. Sustituye así a Pablo Puey, cuya próxima posición se anunciará en breve.

Marco Cane tendrá bajo su responsabilidad el desarrollo de negocio de las marcas Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel y Peugeot en los mercados de España y Portugal. También gestionará las áreas de vehículos usados, posventa, recambios y servicios.

Marco Cane es Licenciado en Economía por la Universidad de Economía y Comercio de Turín. Con una amplia experiencia financiera, inició su carrera profesional en Magneti Marelli Sistemi Elettronici, en 2003, como R&D Controller. Dos años después se incorporó a Iveco donde desarrolló distintas funciones en el área de finanzas, hasta que en 2008 pasó a formar parte de Fiat Powertrain Technologies (Fiat Group), ocupando los cargos de Financial Reporting Specialist y Sector Controller y en 2012 Financial Reporting Specialist en Fiat S.p.A.

En 2013 pasó a ser responsable de las finanzas de la marca Jeep en la región EMEA, como EMEA Region Jeep Brand Controller y, un año después, fue designado Business Center Italy and EMEA Region Fleet & Business Controller de Fiat Chrysler Automobiles. En 2017, fue nombrado EMEA Region Brand and Sales & Marketing Controller. En 2020, pasó a formar parte de la marca Maserati como Maserati Commercial Controller. Desde 2022 hasta la actualidad ha sido Maserati Chief Financial Officer.