Probamos el Renault Symbioz: un SUV fabricado en España que compite contra el Hyundai Tucson y el Nissan Qashqai

No, no es un Renault Captur, aunque el frontal sea el mismo. Se trata del Renault Symbioz, un coche totalmente nuevo de la firma francesa que llegó hace unos meses. Podríamos decir que es el hermano mayor del Captur y, de hecho, salen de la misma planta de producción. Hablamos de la factoría de Valladolid donde, además, también se fabrica el Mitsubishi ASX.

Por tanto, es un coche muy importante para la industria española y la propia fábrica, ya que en marzo alcanzó las ocho millones de unidades producidas desde su inauguración en 1972. En 2022 produjo algo más de 150.000 coches, una cifra que en 2023 se rebasó con 173.000 unidades (un 18% más). Para 2024, la previsión es de superar, todavía más, el volumen del año pasado.

El Renault Symbioz es un SUV del segmento C -tamaño mediano- que se posiciona entre el Renault Captur y el Renault Austral. Estos dos últimos miden 4,23 y 4,51 metros de largo, respectivamente, mientras que el nuevo integrante abarca 4,41 metros de largo. Esta categoría tiene mucha oferta de modelos, entre los que se encuentran el Hyundai Tucson, Kia Sportage o Nissan Qashqai, entre otros.

Basado en el Captur

Como hemos mencionado anteriormente, el Renault Symbioz se basa prácticamente en el diseño del Renault Captur, por lo menos en la parte delantera. La única diferencia notable es la parrilla, que presenta un patrón distinto con un gráfico esculpido en una pieza de policarbonato.



Por su parte, sobresalen los faros con un estilo muy horizontal y bien definidos. Además, están conectados por una franja negra que refleja el color de la carrocería. También se pueden observar líneas de tensión pronunciadas y un capó robusto que aporta un gran volumen al Renault Symbioz.

Desde un plano lateral, se inserta una línea de cintura alta, mientras que en la parte trasera las facciones marcadas son también protagonistas. Las llantas del SUV francés, de 18 o 19 pulgadas, presentan un nuevo diseño con gráficos dinámicos que transmiten sensación de movimiento, incluso cuando el vehículo está parado.

Con Google integrado

Otro apartado que comparte con el Renault Captur es el salpicadero, con una pantalla táctil vertical de 10,4 pulgadas. Esta viene de serie en cualquier acabado del Renault Symbioz, compatible con AppleCarplay y Android Auto sin cables.

Interior del Renault Symbioz. Itziar Echave-Sustaeta

Sin embargo, lo más interesante en términos de conectividad es el sistema multimedia openR link con Google integrado. Esto permite replicar en gran medida lo que se puede hacer con un smartpohone, es decir, se puede disfrutar en la pantalla de servicios como Google Maps o Google Assistant, así como descargar 50 aplicaciones del gigante tecnológico.

Algo muy positivo es que gracias a la conectividad del sistema las actualizaciones se realizan de manera automática con la tecnología FOTA (Firmware Over The Air), por lo que no es necesario ir a un lugar físico para mantenerse al día. Por otro lado, el conductor tiene a su disposición un cuadro de mandos digital de 10,3 pulgadas, el cual muestra datos de interés sobre la conducción o la navegación.

Renault Symbioz. Itziar Echave-Sustaeta

Interior muy práctico

En cuanto a la habitabilidad del Renault Symbioz, es un SUV que resulta bastante cómodo. En las plazas traseras pueden viajar holgadamente pasajeros con una estatura de 1,80 metros. Sin embargo, se queda algo más justo para aquellas personas que superan esa altura, sobre todo por el margen que queda entre la cabeza y el techo.

Cabe destacar que la banqueta trasera se puede deslizar longitudinalmente hasta 16 cm, ofreciendo un radio para las rodillas de 221 mm. Esto brinda un volumen mínimo de maletero de 492 litros, si bien puede aumentar hasta los 624 litros en caso de desplazarla hacia delante. Si los asientos están completamente abatidos, la capacidad es de 1.582 litros.

Interior del Renault Symbioz. Itziar Echave-Sustaeta

Asimismo, el Renault Symbioz cuenta con un almacenamiento en el habitáculo interior de 24,7 litros, de los cuales 7 litros son solo para la guantera. Sobre las cabezas de los pasajeros se puede incluir un techo panorámico denominado como Solarbay, visto por primera vez en el Renault Rafale.

Este no necesita una cortinilla, sino que incorpora un sistema activo que se vuelve opaco por segmentos debido a la tecnología PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal). Se trata de un desplazamiento de moléculas provocado por un campo eléctrico, con la posibilidad de elegir entre cuatro posiciones del techo.

Renault Symbioz. Itziar Echave-Sustaeta

Motor híbrido

El Renault Symbioz equipa una mecánica híbrida compuesta por un motor térmico de 1.6 litros de 94 CV, dos motores eléctricos de 36 y 18 kW (este es auxiliar) y una batería de 1,2 kWh. De manera combinada, genera una potencia total de 145 CV, asociada a una transmisión automática.

Esta caja de cambios ofrece cuatro marchas para el motor de gasolina y dos para el motor eléctrico principal. Por ende, puede realizar hasta 14 combinaciones de funcionamiento entre el motor de combustión y el motor eléctrico.

Renault Symbioz. Itziar Echave-Sustaeta

Según la marca, con el sistema híbrido se puede circular en entornos urbanos hasta un 80% del tiempo en modo cero emisiones, sin recurrir al bloque de combustión. Por tanto, el ahorro de gasolina puede ser de hasta un 40% en comparación con una mecánica convencional.

Además, no hay que olvidar que, al tratarse de una mecánica híbrida, cuenta con la etiqueta eco de la DGT. Con esta pegatina se puede acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) sin restricciones y pagar solo el 50% del importe al estacionar en la calle.

Renault Symbioz. Itziar Echave-Sustaeta

Precios

En cuanto a los precios del Renault Symbioz, estos arrancan en 29.643 euros, tal y como se muestra a continuación:

Renault Symbioz PVP evolution E-Tech full hybrid 145 CV 29.643 € techno E-Tech full hybrid 145 CV 32.026 € esprit Alpine E-Tech full hybrid 145 CV 33.466 € iconic E-Tech full hybrid 145 CV 34.906 €

Cómo es en carretera

El Renault Symbioz es un coche que cumple con las necesidades del día a día. Sus 145 CV son suficientes para desplazarse por carretera o ciudad, aunque, dependiendo de la situación, la fuerza del motor se puede quedar algo corta. Es un coche que destaca más por un uso familiar, por su espacio interior y por unos consumos contenidos.

Para esto último, lo mejor es seleccionar el modo Eco, que limita la respuesta del acelerador para ser más eficiente. No obstante, también dispone de las opciones Comfort, Sport y Perso (configurable por el conductor). Asimismo, se puede hacer uso de la posición B del cambio para la frenada regenerativa, que ayuda a recuperar energía de la batería. De esta manera, podremos circular durante más tiempo en modo eléctrico sin recurrir al motor térmico.

Renault Symbioz. Itziar Echave-Sustaeta

¿Cuánto consume? Durante nuestra experiencia con el modelo francés hemos realizado un gasto de 6,2 l/100 km, si bien su cifra homologada es de 4,7 l/100 km. En definitiva, es un coche que puede resultar muy atractivo para familias, principalmente por su interior modulable y espacio de carga. Además tiene muy buen equipamiento de serie y una autonomía de unos 800 kilómetros perfecta para realizar viajes.