Adiós a las sanciones por el uso del móvil en el coche: Primark vende un imprescindible para evitar multas por 3 euros

Cuando hablamos de seguridad al volante, toda precaución es poca. Además de respetar las señales colocadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), es fundamental cumplir con las restricciones vigentes, como la prohibición de usar el teléfono móvil mientras se conduce.

A pesar de la importancia de esta norma, muchos conductores siguen utilizando sus dispositivos para funciones como el GPS o la reproducción de música. Sin embargo, hacerlo mientras se está al volante puede acarrear sanciones económicas de hasta 200 euros y la pérdida de puntos en el carnet de conducir.

Por ello, si estás planificando un viaje y vas a viajar en coche, encontrar los mejores accesorios para hacer el trayecto más llevadero es algo a tener en cuenta.

Soporte de móvil para el coche. Primark.

En este contexto, la cadena irlandesa Primark ha sorprendido a su clientela con un práctico soporte para móvil, disponible en sus tiendas a un precio increíble: solo 3 euros.

Este soporte permite colocar el móvil de manera segura en el coche, reduciendo el riesgo de distracciones y evitando sanciones. Su diseño incluye dos brazos ajustables con goma antideslizante, que sujetan el dispositivo firmemente sin dañarlo.

Además, deja espacio suficiente por arriba y abajo para conectar un cable de carga mientras está en uso. Su instalación es sencilla: se coloca en la rejilla de ventilación y permite ajustar la altura según las preferencias del conductor.

Otra característica destacable es su botón de liberación rápida, que facilita sacar el móvil con una sola mano. Este soporte es compatible con la mayoría de teléfonos y dispositivos GPS, convirtiéndolo en una solución práctica para quienes necesitan usar su dispositivo de manera puntual y segura mientras conducen.

Sanciones económicas

Es importante recordar que manipular el móvil mientras se conduce está completamente prohibido, incluso si se encuentra fijo en un soporte.

Esta norma aplica también cuando el coche está detenido en un semáforo en rojo, ya que cualquier infracción puede ser sancionada con multas de hasta 200 euros y la retirada de seis puntos del carnet.

El artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación lo deja claro: "Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil".

Aunque no existe una normativa específica sobre soportes homologados, es crucial que estos no obstruyan el campo de visión del conductor y que el dispositivo no sea manipulado mientras el vehículo está en marcha.

En definitiva, accesorios como este soporte para móvil pueden ser una herramienta útil para cumplir con la normativa y garantizar la seguridad al volante, pero siempre deben ser utilizados de manera responsable y dentro del marco legal establecido.