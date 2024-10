Tavares (Stellantis): "No queremos retrasos en las emisiones porque cumpliremos; no sé que han hecho otras marcas"

Con motivo del Salón de París, EL ESPAÑOL ha participado en un encuentro internacional con Carlos Tavares, CEO del Grupo Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Fiat y Jeep).

Una charla interesante donde se ha tratado la postura de este grupo ante la petición de los fabricantes europeos de ampliar el plazo de las emisiones, así como de una posible gigafactoría en España… Así ha sido la conversación…

El Gobierno español señal dice que ha otorgado 300 millones para Stellantis y que ahora es el turno de la compañía para hacer inversiones en España. ¿Cuándo Stellantis confirmará una gigafactoría para España?

Confirmo que estamos teniendo conversaciones productivas con el gobierno español. Y muy pronto concluiremos el debate. Pero hay que recordar que tenemos un socio chino, y debemos tener la luz verde de las autoridades chinas. Lo cual va a ser una condición previa para que este proyecto exista.

Y eso significa que tendremos que asegurarnos de que las autoridades chinas van a apoyar el proyecto. Con el Gobierno español estamos acercando posturas, lo cual es bueno.

Citroën C4 en el Salón de París.

Pero como saben, hay una tensión significativa entre Europa y China por los aranceles. Así que debemos ser pacientes y asegurarnos de que el proyecto pueda ser apoyado por las autoridades chinas. Y esto sigue en el aire. Y, por supuesto, esa va a ser una condición previa importante.

¿Stellantis quiere o no quiere un retraso en la normativa de emisiones?

En Europa tenemos muchos fenómenos relacionados con el clima, como incendios o las altas temperaturas. En verano, Portugal ha estado en llamas. Y también hay inundaciones y huracanes. Así hay un momento en el que tienes que decidir en qué lado estar de la historia a la hora de tomar decisiones. Y nosotros hemos decidido estar en el lado correcto. Mi lado correcto es que quiero un futuro para mis nietos.

Pero otros fabricantes europeos, no piensan lo mismo…

Sí, nuestra posición es única entre muchos fabricantes de automóviles europeos. Por ello no pedimos ningún retraso en la reducción de emisiones. Y también pedimos estabilidad en las normas. Las reglas son conocidas por todos desde hace años. Y en Stellantis hemos trabajado muy duro en los últimos años para estar listos, para cumplir las reglas desde finales de este año. Buena prueba de ello es nuestra oferta de coches eléctricos con 40 modelos a la venta. Uno de ellos es el nuevo C3 eléctrico del que llevamos ya 23.000 pedidos. Nosotros hemos hecho los deberes.

Pero los coches eléctricos no son accesibles para todos…

Por ello los gobiernos europeos tienen que ayudar a los clientes de clase media para que puedan comprar un eléctrico, ya que siguen siendo demasiado caros para algunos. Se espera una cuota de ventas de eléctricos del 20% en 2025.

Los concesionarios de Stellantis, no obstante, han pedido un retraso en la normativa de emisiones… ¿Está de acuerdo?

Lo han hecho porque temen por su rentabilidad. Tienen miedo. Lo cual entiendo. En esta cadena, tenemos tres partes: el fabricante, los concesionarios y los clientes. Y el cliente dice que comprará un coche eléctrico, pero siempre que tenga el mismo precio que un combustión y que haya infraestructura de recarga.

Por lo tanto, si sumas una tecnología que supone un 40% de coste adicional, frente a la combustión es cuando se crea mucha tensión.

Por ello también pedimos a los gobiernos que fomenten la demanda. Porque si no hay demanda, los volúmenes no suben, la productividad no llega y los volúmenes no avanzan y los costes no se reducen.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y Carlos Tavares, consejero delegado del grupo automovilístico Stellantis. Foto: Xunta

Pero el resto de fabricantes pide retrasar las emisiones... ¿Qué les diría?

Nada, no quiero responderles. Por esto dejé la ACEA. Porque quiero hablar libremente. Ellos tienen su posición. Sin embargo, yo les preguntaría… ¿Por qué no estáis preparados? Todos conocemos las normas desde hace años. ¿Qué has estado haciendo en los últimos cinco años?

Algunos le critican por su presión en la compañía…

Sí, me critican que presiono a los empleados y que vender eléctricos es muy difícil. Sin embargo, nosotros hemos trabajado muy duro para estar listos. Y ahora que estamos listos… ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con la defensa de la competencia? Si se cambian las reglas, ¿Eso es competencia desleal? ¿El planeta se beneficia si se retrasa? Espero que Europa siga protegiendo la competencia.

¿Cómo valora el futuro de las fábricas en España?

El futuro de las fábricas en España hasta ahora es bastante brillante. Han estado trabajando muy duro para mejorar la calidad y reducir los costes. Así que las fábricas de España están entre las mejores que tenemos en la Unión Europea.

¿Son las mejores?

No, Portugal es mejor. Pero hay buenos planes para Vigo, Zaragoza y Madrid.

¿Qué fabricas compiten con España?

La principal competencia viene del Magreb y Marruecos. Marruecos supera a España en costes. Y en relación con la calidad, depende… Así que por eso les digo a los responsables españoles que no miren tanto hacia Europa del Norte y sí más hacia el sur. Hoy la competencia es Marruecos y muy pronto serán Argelia, Túnez, Egipto y Turquía.

¿Cómo está el mercado en Estados Unidos? ¿Dependerá la estrategia del resultado electoral de Estados Unidos?

No sé qué puede ocurrir con las elecciones en Estados Unidos. Pero barajamos todos los escenarios. Un escenario que de continuidad a la actual administración Biden. Y otro si gana Trump, lo que hará que nos tengamos que adaptar.

¿Teme represalias por parte de los chinos por los aranceles?

No sabemos cuáles serán las represalias que tendrán los chinos. Hay que esperar. Pero nos cuesta mucho gestionar la geopolítica del mundo porque los políticos se olvidan que nosotros tardamos en hacer las cosas más que lo que duran los políticos con sus mandatos.

¿Qué tipo de acciones se están planteando para el desarrollo de la compañía? ¿Están todas las opciones encima de la mesa?

Cuando se trata de supervivencia, no hay nada fuera de la mesa. Lo único que está en juego es sobrevivir porque si no te adaptas desapareces. Así que todas las opciones son posibles y no hay que excluir nada. Y con ello no hablo de una marca concreta, sino de todas las actividades que no aportan valor para que la empresa continúe.

¿Cuál es el origen de esta situación?

El origen está en los gobernantes, que son elegidos por los ciudadanos. Estos gobernantes han optado por una regulación y nos han obligado a ella. Nosotros cumpliremos y trabajaremos para mejorar el planeta.

Pero el problema de las emisiones no solo es del automóvil, es un problema que han creado los gobernantes y que, por lo tanto, ahora nos tiene que ayudar para salir de él. Se nos han puesto unas regulaciones muy duras. Y estas regulaciones incluyen una tecnología que es un 40% más cara.

¿Cuánto dinero han puesto hasta ahora en electrificación?

A grandes rasgos, tendría que hacer un cálculo más preciso. Pero la aproximación es de 25.000 millones de euros.

¿Cree que la posición de los fabricantes europeos está equivocados?

Creo que es el momento de que el automóvil en Europa demuestre que no somos un lobby. Creo, además, que el lobby en el automóvil no es eficaz.

¿Qué les dice a los diferentes responsables de las marcas?

Primero les digo que somos una empresa que cumple con las normas y qué por tanto no compramos créditos (emisiones) a otras marcas. Por tanto, cumplimos y no jugamos con los acreedores. Y cierra la lista de aspectos la rentabilidad y la satisfacción al cliente.

¿Por qué ha decidido no seguir? ¿Quién deberá ser su sucesor en 2026? ¿Le pedirán consejo?

Porque en 2026 que es cuando me cumple el contrato llevaré 45 años en la automoción. Y para entonces ya tendré 68 años de edad. Y tras escuchar a mi familia decidimos que era razonable parar. Ahora, por tanto, se abre un proceso para decidir a mi sucesor. Y claro, la compañía me preguntará mi recomendación, que daré de la manera más responsable. Pero no voy a abrir especulaciones sobre quién y cómo será.

¿Cómo valora su gestión en este tiempo?

En los últimos diez años han ocurrido algunas cosas buenas, como la fusión de PSA, la adquisición de Opel, la fusión con FCA (Fiat Chrysler). Todo esto debe ser considerado como algo bueno. Pero también asumo la responsabilidad de las cosas malas que pueden suceder. Pero también creo que las compañías de automóviles no somos responsables de las tensiones que pueden producir las normativas.

¿Cómo cree que evolucionará la distribución en el automóvil?

Ahora mismo tenemos básicamente tres modelos: la franquicia, el modelo agente y la venta online. Y la venta online está creciendo muy fuerte. Este año vamos a terminar por encima de los 700.000 coches vendidos online. Y vemos un crecimiento significativo, ya que el comprador empieza a hacer todo online. Además, cando medimos la calidad del servicio vemos que la gente se siente cómoda.

Después, está el modelo tradicional, que no está funcionando bien en términos de calidad. En este sentido, creo que a veces no tratamos a los clientes de una manera completamente buena. Y luego está el modelo de agente donde el fabricante se hace cargo del cliente y el concesionario tiene que aprender a vender coches de forma diferente. Y estamos haciendo pruebas en algunos países para ver cuál funciona mejor.

¿Llevarán Leapmotor a Estados Unidos?

No, nunca dijimos de llevar Leapmotor a Estados Unidos. Pero el mercado estadounidense tuvo a los japoneses en los años 70, los coreanos en los 90, y un día los mercados estadounidenses tendrán a los chinos. Simplemente porque es el mejor interés del consumidor. Así sucederá. No sé cuándo, pero sucederá en algún momento.