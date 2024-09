Probamos el producto más viral de Mercadona: deja la tapicería del coche como nueva por 1,75 euros

La tapicería del coche, además de ser un elemento imprescindible que añade calidez y confort a la conducción, también pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza cuando se trata de mantenerlo limpio y libre de suciedad. Por ello, elegir los artículos de limpieza adecuados es clave para lograr un resultado impoluto, y Mercadona, reconocido por su calidad a precios asequibles, ofrece un producto que promete ser el número uno para todos los conductores.

Más allá del catálogo alimenticio, la cadena de origen valenciano dispone de una sección de limpieza donde siempre encontramos novedades para hacer brillar todo tipo de superficies. Precisamente, uno de sus productos estrella que no puede faltar en el día a día de toda persona es el popular limpia tapicerías, ideal para mantener los asientos del coche como el primer día.

Su fórmula especial con espuma activa penetra profundamente en las fibras de los asientos, garantizando una limpieza completa. Es rápido, eficaz y seguro para todo tipo de tejidos. Además, no solo dejarás todo limpio y protegido, sino que también aportará un aroma fresco y agradable al interior del coche.

Limpia tapicerías y alfombras. Mercadona.

Su cómodo formato de 750 ml con pulverizador permite llevarlo en la guantera del coche en todo momento. La verdad que se ha convertido en un éxito instantáneo de Mercadona, puesto que ya arrasa entre los clientes de la cadena, y está disponible en cualquiera de sus plataformas o en su página web por un precio de tan solo 1,75 euros.

Pero eso no es todo, y es que su uso es realmente sencillo. Lo primero que debemos hacer es humedecer la zona a limpiar con un trapo o con un pulverizador. Después, simplemente hay que rociar el líquido y dejar actuar durante unos minutos.

A continuación, frotamos sobre la mancha con un cepillo, hasta que esta quede totalmente eliminada. Finalmente, debemos retirar el exceso del producto con un paño húmedo y aclara la zona.

No obstante, este limpiador no ha sido específicamente diseñado para el mantenimiento de los asientos del coche, ya que se puede utilizar en todo tipo de telas y superficies, ya sean sillones, sofás, cubrecamas o almohadones, no importa tanto el material o color de tus muebles tapizados. Incluso se puede usar sobre alfombras y tapetes más delicados sin preocuparse que destiña o los dañe.

Otros esenciales

Esta no es la única solución ante este problema tan común en el coche. Como no podía ser de otra manera, existen cientos de productos infalibles para la limpieza de la tapicería del coche. Precisamente, otro de los artículos que también ha desatado la locura, junto con el del Mercadona, es este de Alcampo.

Se trata del aerosol Unycox que contiene 700 mililitros para limpiar el interior del coche. Además, tal y como ocurre con el de Mercadona, está formulado para todo tipo de tejidos.

En este caso, Alcampo vende este producto en cualquiera de sus plataformas o en su página web por un precio de 3,39 euros y la verdad es que, teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece, es un artículo que no podemos dejar pasar.

Asimismo, en Alcampo también podemos hacernos con la típica manopla que promete un resultado impoluto. En concreto, se trata de un guante que es perfecto para limpiar el coche, pues al estar fabricado con microfibra, garantiza una limpieza a fondo y cuidadosa de todas las superficies. En este caso, la cadena lo vende por solo 2,19 euros.