Nos vamos directas a Lidl en busca del producto para el coche que ha revolucionado el mercado: cuesta 7,99 euros

"¿Falta mucho para llegar?", seguro que si eres padre te suena, y mucho esta pregunta. Viajar en coche con niños puede suponer todo un quebradero de cabeza, para lo que es necesario estar bien equipado y contar con accesorios que aumenten tanto nuestra comodidad como la seguridad de todos los pasajeros. Ya sea un refresco que nos mantenga alerta, así como unas gafas de sol o una tablet para los más pequeños de la casa. Y es que aunque esté bien preocuparse de la seguridad de los niños dentro del vehículo, también es importante prestarle atención a su entretenimiento.

Para ello, existen miles maneras tenerlos entretenidos en el coche, sin embargo, ninguna como la que nos ofrece Lidl. La cadena de origen alemán no solo no para de sacar ofertas y novedades en todos los departamentos, sino que también en muchos casos nos sorprende con productos utilísimos que no dejan a nadie indiferente. Es el caso de este invento ideal para que los niños no se aburran en los viajes.

Concretamente se trata de una mesa de viaje portátil con soporte para tableta integrado y lámina transparente reutilizable para plantillas para colorear. Es ideal para los viajes en carretera, pero también para ir en avión o en tren. También es apta para instalar en sillas para niños.

Bandeja de viaje. Lidl.

Tal y como podemos ver en la página web de la superficie, su apariencia es de un bolso, pero al extenderlo sorprende: es un soporte móvil para fijar una tablet y que se convierte en mesa de juego, para que los pequeños pinten, escriban o jueguen. Es lavable para pintar con rotuladores solubles.

Tiene 14 bolsillos de malla, que incluyen 6 compartimentos separados para rotuladores. Asimismo, en la parte inferior dispone de un compartimento con cremallera en la que podemos guardar las plantillas para pintar, así como otro compartimento alargado adicional.

Además, esta mesa de viaje portátil, convertible en bolso, se completa con una correa acolchada de transporte para llevar cómoda y fácilmente, que además es de longitud regulable.

Pero eso no es todo, y es que la cadena de origen alemán vende esta práctica bandeja de viaje en 3 colores diferentes: negro, gris y azul. Todo ello está fabricado con poliéster, con lo que la resistencia está garantizada. Y en cuanto a sus dimensiones, mide 40 cm x 33 cm x 15 cm, con un peso total de 725 gramos. Su precio es de 7,99 euros y la verdad que, teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece, es un producto que no podemos dejar pasar.

Otros esenciales

No obstante, la bandeja portátil de viaje no es el único producto que ha desatado la locura entre los consumidores de la cadena alemana. Lidl cuenta con una gran variedad de artículos que no dejan a nadie indiferente.

Precisamente, la semana pasada debutó con un organizador para el coche para colocar todo en orden, desde la tablet, snacks o incluso bebidas para hidratarnos correctamente.

Este organizador para asiento de coche de la cadena de origen alemán lo tiene todo para triunfar. Es uno de esos elementos imprescindibles, no solo para el viaje de las vacaciones de este verano, sino para todo el año. Se ajusta perfectamente a cualquier asiento gracias a su tamaño universal y posee un diseño elegante, además de funcional. El precio de este producto es de tan solo 4,99 euros.