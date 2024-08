El nuevo esencial para el coche que está triunfando entre los consumidores de Lidl: cuesta menos de 5 euros

Todos sabemos que limpiar el coche no es una tarea sencilla, y aún más complicado es mantenerlo en buen estado durante varios días. Para facilitar esta labor, hay productos específicos que ayudan a ahorrar tiempo y dinero. De hecho, no es de extrañar ver vídeos de diferentes expertos y mecánicos en los que recomiendan algunos esenciales. Sin embargo, lejos de gastarse un dineral en estos artículos, Lidl tiene el imprescindible que garantiza resultados impolutos por un precio que no deja a nadie indiferente.

Conducir con los cristales sucios es uno de los momentos más incómodos y peligrosos que podemos sufrir. Y lo cierto es que esto puede llegar a tener un efecto en nuestro día a día mucho mayor del que podríamos pensar en un primer momento, tanto en lo relativo a la planificación de nuestra rutina como en seguridad al volante. Además, aunque es desconocido por muchos, circular con el cristal parabrisas en un estado inadecuado puede acarrear una multa de 200 euros (sin pérdida de puntos).

Un buen mantenimiento en este sentido será algo esencial, pero además Lidl tiene un producto que garantiza un resultado impoluto mientras conducimos. Concretamente estamos hablando del limpiaparabrisas en aerosol de la marca Ultimate Speed.

Limpiaparabrisas en aerosol. Lidl.

Según publica la cadena alemana, el producto incluye un limpiaparabrisas rociador para superficies sensibles y para absorber la humedad. Cuenta con tres fundas para una limpieza apropiada para cada zona.

Además, todas ellas son aptas para cualquier tipo de material, desde el cristal e incluso el salpicadero. Pero eso no es todo, Lidl asegura que estas fundas son lavables para garantizar una limpieza eficiente.

Este spray es muy fácil de usar y en el caso de aplicarlo sobre el parabrisas de tu coche, conseguirás que cree una capa repelente para que cuando llueva, el agua no se acabe acumulando sino que resbalará hacia abajo. También es capaz de crear una película de protección qué evitara la formación de vaho y de condensación. Además, la película repelente que crea nos va a servir también para proteger de posibles arañazos.

Lidl ofrece este limpiador a un precio de 4,99 euros. Esta cifra marca una notable diferencia en el mercado, posicionando a la cadena alemana en un rango de precio superior para este tipo de artículos de cuidado automotriz. Esta estrategia de precios competitivos demuestra, una vez más, su capacidad para ofrecer a sus clientes productos con una inmejorable relación calidad precio.

