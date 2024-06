BMW Serie 1 de 2025: estos son los principales cambios de este compacto premium que es un superventas

BMW ha actualizado uno de sus coches más vendidos, el Serie 1, con una nueva generación, la cuarta, de este modelo. Aunque es un coche nuevo, si bien también ofrece un ‘toque’ continuista, ya que mantiene elementos como la plataforma y un diseño parecido.

Con 20 años a sus espaldas y algo menos de cuatro millones de unidades vendidas, el BMW Serie 1 es uno de los coches más importantes para la marca. Y todavía lo será más puesto que fabricantes como Mercedes-Benz han decidido abandonar este segmento compacto representado hasta ahora en el Clase A.

Fabricado en Leipzig, el nuevo BMW Serie 1 llega a los concesionarios en octubre de 2024 con unos precios que parten de los 39.000 euros y pueden llegar hasta los 61.000 euros para las versiones más potentes.

Diseño más deportivo

Comenzando por el diseño, tenemos que señalar que el nuevo BMW Serie 1 presenta una imagen más deportiva con un capó alargado y un habitáculo retrasado. Crece en longitud un total de 4,2 centímetros para llegar hasta los 4,36 metros de largo. La anchura es prácticamente idéntica, con 1,8 metros, y la altura crece también en 2,5 centímetros hasta los 1,46. La batalla, sin embargo, no varía: 2,67 metros.

Continuando con la estética, cambian bastantes elementos como la parrilla y los grupos ópticos. Así, por ejemplo, la parrilla es más ancha y está orientada hacia adelante. Cuenta con una innovadora estructura de barras verticales y diagonales. Y los faros LED de serie presentan llamativos elementos verticales para la luz diurna y los intermitentes. Opcionalmente se ofrecen faros LED adaptativos.

En cuanto al interior, destaca que este nuevo BMW Serie 1 se ofrece completamente sin cuero de serie. Además, dispone de asientos de nuevo diseño. En cuanto al equipamiento, sobresale la pantalla curva con un cuadro de instrumentos de 10,2 pulgadas y una pantalla central de 10,7 pulgadas y un número reducido de botones y mandos en el tablero. Destaca también la llegada del nuevo sistema operativo BMW 9.

Nuevo BMW Serie 1 de 2025.

Motores del BMW Serie 1

Continuando con los motores, lo que más llama la atención es que las versiones de gasolina pierden la letra i. De esta manera, la variante de entrada es el BMW 120 (anteriormente era 120i). Este motor tiene hibridación ligera, la etiqueta eco de la DGT y cuenta con una potencia de 170 CV.

En el apartado diésel, hay dos versiones iniciales: 118d y 120d. De todas ellas, la más interesante será la 120d ya que ofrece más potencia (163 CV) y al tener la hibridación ligera cuenta con la etiqueta eco de la DGT, además de no pagar el impuesto de matriculación.

Interior del BMW Serie 1 de 2025.

Por el contrario, la versión 118d de 150 CV no tiene electrificación y, de ahí que cuente con la etiqueta C. Después, como versión más potente es el M135 xDrive con 300 CV de potencia, también con etiqueta C.

Todas las versiones llevan una caja de cambios automática con doble embrague y siete marchas. Por tanto, este coche ya no está disponible con cambio manual.

Comportamiento deportivo

BMW señala, además, que este nuevo BMW Serie 1 destaca por su agilidad, precisión de la dirección y dinamismo en las curvas. Para lograrlo la estructura de la carrocería cuenta con mayor rigidez y también se han modificado las suspensiones.

Por último, y en relación con los precios, el nuevo BMW Serie 1 está a la venta desde: