El sencillo truco para quitar los pelos de mascota de los asientos de tu coche: solo necesitas dos cosas básicas

España es uno de los países del mundo donde más perros hay por hogar. Según los datos facilitados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), en nuestro país hay 9.280.821 perros y 47.307.133 humanos. Si se analizan los datos por comunidades autónomas, Asturias, Aragón y Castilla y León son las regiones donde más perros hay. Y es que si hay algo que se ha vuelto cada vez más común en nuestro país es que los ciudadanos españoles compartan su día a día con mascotas. Y más concretamente, con perros.

Salen a la calle, disfrutan de los diferentes rincones de los hogares e incluso, a veces, van de viaje con sus dueños. Cada ves es más habitual ver cómo los españoles realizan escapadas junto a sus mascotas. Y aunque la normativa permite que los canes viajar en el coche, lo cierto es que esta acción en muchas ocasiones genera algún que otro inconveniente para los propietarios de los vehículos como, por ejemplo, los pelos que se quedan en las zonas donde viajan los perros.

Con el paso de los años, han sido muchos los trucos que se han compartido sobre cuál es la forma ideal para conseguir quitar los pelos de las mascotas de los asientos de los coches. Algunos optan por utilizar un aspirador que absorba todos los pelos que sueltan sus mascotas. Otros, por el contrario, lo hacen frotando con una piedra pómez o incluso ayudándose de velcros. Sin embargo, existe un método infalible para lograr eliminar todos los pelos de los asientos de los coches.

Imagen de archivo de un perro en un coche.

Se trata de un truco muy sencillo con el que se consigue un resultado excepcional. Y lo mejor de todo: solo se necesitan dos elementos básicos: guantes de látex y agua. Tener guantes de látex en casa suele ser algo habitual, ya que en muchas ocasiones se utilizan para algunas tareas de limpieza en los hogares. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que los guantes pueden servir también para quitar los pelos de las mascotas del coche.

En los últimos meses, las redes sociales se han llenado de vídeos en los que diferentes usuarios muestran cómo limpiar los pelos de las mascotas después de que estas viajen en el coche. Y en las imágenes se puede ver como utilizando guantes de látex y agua se puede solucionar este problema de una manera muy efectiva.

Para conseguirlo, solo es necesario ponerse los guantes, echar un poco de agua sobre ellos y, posteriormente, pasar las manos con fuerza sobre las superficies donde se encuentren los pelos. Se trata de un truco sencillo e infalible con el que los usuarios, tal y como muestran en los vídeos, logran eliminar todos los pelos que sus mascotas han dejado en los asientos o incluso en el maletero del vehículo. Una vez que el agua se haya secado, se podrá ver el espectacular resultado.

A medida que se pasan las manos con los guantes húmedos sobre los asientos, los pelos se van quedando pegados a ellos. La humedad hará que los pelos se vayan acumulando en los guantes y, después, sea mucho más fácil agruparlos en una bola para depositarlos fuera del vehículo.

Además de este, existen otros trucos para eliminar los pelos de mascota de los asientos y las alfombrillas de los vehículos. Uno de ellos es muy parecido al del guante, pero utilizando en este caso un globo. La energía electroestática generada por él hará que los pelos se queden pegados tras pasar el globo por las zonas con más pelos acumulados.

Otros trucos son, por ejemplo, frotar una piedra pómez por las zonas donde haya estado el perro o incluso utilizar velcros. Sin embargo, existen otros menos conocidos. Es el caso del de la cinta adhesiva, otro recurso muy útil a la hora de quitar los pelos de perro o gato de los coches. En este caso, el pegamento que lleva la cinta adhesiva hará que los pelos queden pegados a él.

Cómo hay que llevar a los perros en el coche

Según un estudio realizado en 2020 por el Real Automóvil Club de España (RACE), uno de cada tres españoles viaja con su perro en el coche. Y a pesar de que la gran mayoría cumple la normativa, lo cierto es que hay un 11,5% de los conductores que no utilizan ningún sistema de retención.

Al llevar a las mascotas en el coche hay que tener en cuenta una serie de aspectos. En primer lugar, el animal nunca debe ir suelto por el coche. Además de una multa de 100 euros, esta infracción puede suponer daños para la mascota en caso de accidente. Además, se debe utilizar un sistema de retención como, por ejemplo, trasportines o separadores.

Otras recomendaciones son, por ejemplo, parar cada dos horas, no dejar al animal nunca solo en el interior del vehículo, sobre todo cuando hay temperaturas muy altas, vigilar la temperatura del coche o no sujetar al animal con su correa al cinturón, ya que no es un sistema de retención homologado.