Esto es lo que puedes hacer si te rayan el coche y no te dejan una nota: lo que dice la ley

Salir de casa, ir a coger el coche y encontrarlo rayado es una situación más habitual de lo que parece. A pesar de que los conductores tratan siempre de mantener en el mejor estado posible sus vehículos, lo cierto es que no siempre es posible. Y es que a la hora de cuidar un coche no solo hay que tener en cuenta el uso y mantenimiento que haga el propietario, sino también los factores externos o situaciones que pueden suceder y provocar desperfectos en el coche.

En muchas ocasiones, los ciudadanos se encuentran ante estas situaciones y no saben muy bien cómo actuar. El puro desconocimiento puede hacer que los afectados no denuncien lo ocurrido y, por lo tanto, no reclamen la indemnización pertinente. Pero lo cierto es que si un ciudadano baja a su coche y encuentra su vehículo abollado o rayado, debe seguir una serie de pasos para denunciar lo ocurrido.

Lo primero que hay que hacer al darse cuenta de este tipo de desperfectos en el vehículo es no mover el coche. Antes de subir a él y continuar el camino que se tenía pensado, es necesario comprobar si el vehículo cuenta con otros daños o desperfectos y si hay alguien cercano que pueda haber sido el culpable de los desperfectos. En este caso, habría que llegar a un acuerdo para rellenar un parte amistoso.

Si no se encuentra al culpable, el siguiente paso es sacar el móvil y hacer una foto a todos los daños. Y no solo a los desperfectos sufridos, sino también al lugar donde estaba estacionado el vehículo. Además, es importante no mover el coche antes de hablar con la aseguradora, a la que habrá que llamar tras haber cogido del vehículo la documentación pertinente.

Está claro que la forma más fácil de solucionar este tipo de problemas es encontrar al culpable. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Es más, la mayoría de las veces será muy difícil identificar al instante al individuo. Si se da esta situación, es importante revisar si hay cámaras de vigilancia cerca e incluso preguntar a la gente que pase por la zona si ha visto a alguien cometiendo la infracción sobre el vehículo.

En muchas ocasiones puede ocurrir que los hechos se hayan producido horas antes y que, por lo tanto, nadie haya visto nada. En este caso, el siguiente paso será denunciar lo ocurrido a la Policía, que recopilará toda la información y realizará las pesquisas necesarias para tratar de localizar al infractor. Si aun así no se encuentra al culpable, el siguiente paso será contactar con la aseguradora.

Muchos ciudadanos se preguntan ante este tipo de situaciones la siguiente pregunta: ¿qué dice la ley realmente? Pues bien, la ley establece que cualquier vehículo en circulación tiene que estar cubierto por un seguro. Sin embargo, no todos tienen las mismas protecciones, lo que es un aspecto importante a tener en cuenta. La cobertura más completa suele ser la de "a todo riesgo" y cubre los daños producidos por desconocidos en las modalidades descritas por contrato.

Esto es lo que dice la ley

Por ello, si una persona encuentra su coche rayado es importante que denuncia los hechos en la Policía con las fotografías que haya tomado con anterioridad y, posteriormente, envíe una copia de la denuncia a la compañía de seguros que tenga contratada. Realizado este trámite, será necesario solicitar una cita con el perito para que el coche pase una inspección y se valoren los daños. A partir de ese momento solo habrá que estar pendientes de que la indemnización se abone en el plazo que se establece.

En definitiva, a la hora de adquirir un coche es importante también contratar un buen seguro. En ocasiones, el hecho de poder ahorrar dinero hace que muchos españoles se decanten por protecciones no tan amplias, como los seguros "a terceros".

Sin embargo, los expertos recomiendan siempre tener el coche con un seguro "a todo riesgo". De esta forma, en caso de ser víctima de algún acto vandálico en nuestro vehículo y no localizar al individuo, se podrá solicitar igualmente la indemnización pertinente. Eso sí, en el caso de que el seguro sea "a todo riesgo" pero con franquicia, el afectado tendrá que adelantar la cantidad estipulada por el contrato.

Eso sí, hay que tener en cuenta que estas soluciones pueden cambiar en función de cómo se hayan producido los hechos y dónde se hayan producido los desperfectos. Por ejemplo, si esta situación se da en un parking privado en el que el conductor ha pagado a cambio de dejar su coche estacionado, será el propio parking quien se haga cargo a través del seguro que tengan contratado. En caso de no asumir la responsabilidad, se podría interponer una denuncia por la vía judicial.