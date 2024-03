El CEO de Renault: "Fabricar un coche chino es entre 6.000 y 7.000 euros más barato que uno europeo"

A falta de unos meses para que lleguen las elecciones europeas, el CEO de Renault, Luca De Meo, ha subido el tono de su mensaje para evitar que Europa pierda la batalla de la transición hacia la movilidad sin emisiones.

Por ello este directivo, que también es el presidente de la asociación europea de fabricantes de automóviles (ACEA) ha enviado una carta a los principales países y líderes europeos, para que Europa no se quede atrás en esta competición por el vehículo eléctrico.

En concreto, uno de los aspectos clave que pide este directivo es que Europa cree una especie de ‘Airbus’ del automóvil, es decir, un consorcio o un conglomerado de países o incluso de empresas y normativas que vayan de la mano en Europa para luchar de tú a tú con los competidores chinos.

Según el CEO de Renault y presidente de la asociación de fabricantes europeos lamenta que las empresas europeas estén "penalizadas" por el exceso de regulación frente a China y Estados Unidos, que, con estrategias ambiciosas, favorecen la inversión y han apostado en serio por los coches eléctricos.

"Producir en Europa es más caro, el coste de producción de un coche del segmento C 'made in China' es entre 6.000 y 7.000 euros inferior (alrededor del 25% del precio total) al de un modelo europeo equivalente", ha dicho.

Se trata de un entorno que "penaliza" a las empresas europeas, que a menudo se ven obligadas a adaptarse a un ritmo muy ajustado que les obliga a destinar importantes recursos, de hasta un 25 % de su presupuesto de I+D.

"En cuanto a la financiación, China estaría concediendo más subvenciones, y de modo más ágil, a sus fabricantes", ha señalado.

Por este motivo, para plantar cara a China, De Meo señala que la Unión Europea debe establecer las condiciones necesarias para la aparición de un auténtico ecosistema de movilidad con bajas emisiones de carbono. Y para ello ha enviado una carta a los principales dirigentes y países proponiendo las siguientes medidas.

1 | Que Europa se una en la industria del automóvil

Según De Meo Europa debe crear el marco estable para que surjan empresas europeas que se puedan asociar en tecnologías clave

2 | Que participen todos los actores

Este directivo también sugiere que todas las partes interesadas se junten para decidir en común. Habla de científicos, industriales, asociaciones, sindicatos, ONG.

3 | Que no haya tantas normas

De Meo también propone revisar el calendario de normas programadas para los próximos seis años. Quiere crear un organismo único que las evalúe y controle antes de que se impongan a la industria.

4 | Que el foco sea transversal

El CEO de Renault dice que no solo hay que apostar por el vehículo eléctrico sino también porque la energía utilizada no genere emisiones.

5 | Que Europa se abastezca de materias primas

De Meo propone crear una plataforma europea de compras de materias primas fundamentales (como se ha hecho en el caso del gas o de las vacunas contra el covid).

6 | Modo defensivo frente a los chinos

Pide que Europa adopte un enfoque defensivo para garantizar las condiciones de un buen arranque y, posteriormente, lanzarse a la conquista de los mercados mundiales.

7 | Que se replantean las condiciones de la estrategia de lucha contra las emisiones

Sigue apostando por descarbonizar la movilidad pero se deben replantear las condiciones de esta estrategia. Y para ello busca que se adopte un principio de neutralidad tecnológica y científica y que se unan las 200 ciudades europeas para descarbonizar el automóvil.

Ideas para proyectos en Europa

Además, Luca de Meo también señala que se Europa debería promover vehículos pequeños, fomentando la colaboración entre fabricantes, como son las posibles sinergias entre Renault y Volkswagen para un coche eléctrico de 20.000 euros.

Asimismo, también debería fomentar la creación de empresas especializadas en soluciones electrificadas para la última milla. A todo ello se sumaría un ‘Plan Marshall’ del automóvil, algo parecido al plan de recuperación poscovid con incentivos para la compra de vehículos electrificados, nuevos o de ocasión durante los próximos diez años.

Además, De Meo también pide mayor desarrollo de infraestructuras de recarga eléctrica y de tecnología V2G; mayor competitividad europea en semiconductores; estandarizar el software del vehículo, unificar el reciclaje de baterías e impulsar el hidrógeno.

Por su parte el director general de Renault España, José María Recasens, en una entrevista a Efe ha explicado que con esto pretenden llamar a la acción a todos los actores relevantes de Europa.

Recasens ha alertado de que materiales críticos para las baterías, como el litio, el níquel o el cobalto, están completamente expuestos a la especulación, lo que genera inflación y encarece el precio de los coches.

Además, ha dicho que el sistema chino está verticalizado y hay una complicidad entre el sistema financiero, el público y las empresas a la hora de estandarizar cualquier tecnología, a lo que hay que sumar subvenciones muy distintas a las que hay en Europa.

"No es que tengamos miedo a la competencia, lo único que pedimos es que haya una competencia abierta y justa y que no sea asimétrica", dice Recasens, que compara la actual competencia con jugar un partido de fútbol once contra quince.

Recasens considera que Europa tiene que buscar un "modelo híbrido" porque no puede "cerrar la puertas a China por la alta dependencia de las materias primas" .

Además, considera factible poner en marcha pronto compras conjuntas de materias primas desde Europa como se propone en la carta abierta, que se mostraron eficaces en el pasado con el gas y también con el material sanitario en la pandemia.