Esto es lo que puedes hacer si te encuentras un coche aparcado en tu plaza de garaje: lo que dice la ley

En las comunidades de vecinos españolas, uno de los principales problemas entre los residentes es el uso del garaje. Es habitual que en las juntas de la comunidad se discuta por coches mal aparcados, o peor, aparcados en alguna plaza que no es la que le corresponde. Un conflicto permanente y muy molesto para aquellos que lo sufren.

Es el caso de una usuaria de la res social X que al llegar con el coche a su plaza de garaje se encontró con el vehículo de otro vecino estacionado en su espacio. Harta de la situación explotó en un post: "¿Que estoy hasta los ovarios de la poca educación de la gente lo he dicho ya? ¿Y que no veo el día de irme ya a vivir a mi casa en el pueblo y no volver a hablar con nadie nunca más, también?".

Un mensaje que iba acompañado de una imagen de la nota que había decidido dejar en el parabrisas del coche del vecino en cuestión en la que se despachaba a gusto. Decía así: "Que sea la última vez que aparcáis en esta plaza, que no es vuestra. Si no tenéis plaza, aparcad en la puñetera calle, pero yo no tengo por qué llegar y encontrarme mi plaza ocupada por alguno de vuestros dos coches, y ser yo quien aparque en la calle para no molestar a otro vecino, porque vosotros no tenéis vergüenza".

¿Qué hacer si otro coche está aparcado en tu plaza de garaje?

El mensaje de X tiene más de cuatrocientas respuestas con sugerencias de todo tipo, muchas de ellas en el límite de la legalidad o, directamente, fuera de la ley. Muy buenas para echar unas risas, pero muy poco recomendables si te encuentras en esta situación ya que puedes acabar metido en un lío.

El garaje es una propiedad privada, así que si otro coche está aparcado en tu plaza no se puede llamar a la Policía Nacional ni a la Policía Local; tampoco la grúa municipal puede entrar a retirar el vehículo. Esto no quiere decir que no se pueda hacer nada, ya que en España, aparcar en la plaza de garaje de otra persona sin su consentimiento es considerado una invasión de propiedad privada y está tipificado como delito en el Código Penal.

En concreto, este acto constituye un delito de usurpación de bienes como queda recogido en el Artículo 245.2, que establece que: "El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses".

La plaza de garaje está considerada una parte integral de la propiedad del propietario del inmueble y su uso está limitado exclusivamente a él y a quienes este autorice. Por lo tanto, si alguien aparca en una plaza de garaje sin permiso de su propietario, está cometiendo una infracción a la normativa.

En una situación normal, en el caso de que llegues a tu plaza de garaje y haya un coche ocupando tu espacio o esté sobrepasando los límites de la plaza de al lado, lo mejor es intentar solucionarlo mediante el diálogo. En la mayoría de los casos, esta situación se suele remediar de manera rápida y sin perjuicio para ninguna de las partes.

Si el diálogo no es posible o si el vecino en cuestión se niega a cambiar su comportamiento, se puede recurrir al presidente de la comunidad de vecinos. De hecho, al ser un problema habitual, algunas comunidades disponen de un régimen sancionador para estos casos. Incluso, en algunos garajes tienen su propio servicio de grúa para quitar vehículos mal aparcados.

Si no es así, puedes consultar el reglamento de la comunidad para estos casos, ya que a veces solo el administrador o propietario del garaje tienen autoridad para llamar a la grúa. En este caso, se debe tener en cuenta que será un servicio privado y, por tanto, tendrá que ser abonado. Además, llamar a una grúa sin autorización previa puede conllevar una multa o sanción.

Como última medida, se pueden emprender acciones legales, una solución efectiva pero muy lenta. En este caso, al tratarse de la ocupación de una propiedad privada, se deben presentar pruebas para demostrarlo, comenzando por anotar la matrícula, marca, modelo y color del vehículo.

A continuación, es fundamental hacer una foto o vídeo del vehículo que está ocupando la plaza en la que se vea de manera clara la invasión de la propiedad. Después, lo mejor es consultar con alguien de la comunidad, como el conserje, el portero o el presidente, para saber si se corresponde con alguno de los residentes y para solicitarles que sean testigo de lo ocurrido.