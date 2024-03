El 'timo de oro', la nueva forma de robar a los conductores que alerta a España: en qué consiste

En España se ha extendido la alerta lanzada por nuestro país vecino a principios del mes de marzo sobre el que ya se conoce como 'el timo de oro'. Un engaño que podría haber llegado ya a las carreteras españolas, por lo que es recomendable estar al tanto de la forma de actuar de estos estafadores para no ser víctimas.

Una estafa en carretera que se suma a otras ya reportadas en España como la del mecánico falso, alertada por los Mossos d’Esquadra hace unos meses. En este timo, las víctimas son personas mayores que viajan solas. También conocido es el de la grúa pirata, en el que el objetivo son conductores que han sufrido una avería o un accidente.

Para no caer en las redes de estos profesionales del engaño, que nunca descansan, lo mejor es ser precavidos. Se trata de unos momentos de alto nerviosismo, por lo que resulta fundamental ser capaz de mantenerse alerta, y contactar con los servicios de asistencia oficiales o con la policía. Ante la duda, la precaución siempre es clave para protegerse en carretera.

¿Cómo funciona el timo de oro?

El modus operandi del timo del oro es el siguiente: un conductor, a menudo acompañado de su familia, se detiene en uno de los laterales una autopista o autovía y finge haberse quedado sin combustible. Así, espera en su vehículo con la esperanza de que inocente compasivo se detenga a darles asistencia.

Una vez que se presenta esta oportunidad, el conductor cuenta que su automóvil está sin combustible y que, además, carece de dinero para poder repostar. No obstante, asegura poseer algunas joyas de oro encima que está dispuesto a cambiar por efectivo.

En el caso de que la persona no cuente con dinero en efectivo, el estafador insiste en ser acompañado hasta un cajero automático para retirar la suma necesaria, descartando en todo momento la opción de ser llevado a la estación de servicio más cercana. Es importante destacar que las supuestas joyas carecen de valor real, algo que se descubre cuando la víctima las lleva a ser evaluadas por un experto.

Si se encuentra con una situación similar a la descrita, la policía aconseja no detenerse y, en cambio, recopilar información que pueda ayudar a identificar el vehículo en cuestión.

¿Qué hacer si eres víctima de una estafa?

Tras sufrir una estafa es habitual sentir vergüenza por haber caído en el engaño y muchas de las víctimas no solo no denuncian, sino que no le cuentan a nadie lo que les ha sucedido. El resultado es que el timador queda impune y no se pueden poner medidas para evitar que haya más personas afectadas.

Si has sido víctima de un delito, la Guardia Civil pide fijarse en todos los detalles que puedan ayudar a identificar al estafador. Es fundamental llamar a la Guardia Civil o a la Policía cuanto antes, y tratar de dar toda la información posible respecto al suceso.

Tras la llamada de alerta, prepara toda la documentación que pueda ser útil y recuerda formular formalmente la denuncia.