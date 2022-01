¿Puedo circular por Madrid con un coche viejo y sin etiqueta de la DGT? Todas las preguntas y respuestas

Desde este 1 de enero Madrid ya cuenta con una gran zona de bajas emisiones.

Esto quiere decir que aquellos vehículos más viejos ya tienen algunas limitaciones para moverse por el centro de la ciudad.

Para comprender qué novedades hay, repasamos las principales preguntas y respuestas a continuación.

¿Cuál es la novedad? ¿Qué es Madrid Zona de Bajas Emisiones?

La principal novedad que debemos conocer todos los madrileños es que desde este año 2022 Madrid cuenta con una zona más amplia de restricciones a los vehículos más viejos.

Hasta ahora, la zona que todos conocíamos era la zona centro, que era llamado Madrid Central y después Madrid 360.

Y a estas áreas se sumó poco después Plaza Elíptica. Pues bien ahora la principal cuestión a tener en cuenta es que se han creado una nueva zona de bajas emisiones que se corresponde con el interior de la M-30. Y a esta zona se le ha llamado Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Mapa de la zona de bajas emisiones de Madrid.

¿Qué incluye Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE)? ¿A qué distritos afecta?

Esta nueva zona Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE) incluye a todas las vías públicas urbanas que están en el interior de la M-30.

Esto quiere decir, por tanto, que la M-30 no está incluida en estas restricciones.

En cuanto a los distritos afectados son Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Chamberí, Tetuán, parte de Moncloa Aravaca y parte de Fuencarral-El Pardo.

Episodio de contaminación de Madrid.

¿Y la M-30? ¿Y el resto de distritos?

Tanto la M-30 como el resto de distritos no tienen restricción alguna ahora. Así que se puede circular libremente por ellos.

¿Afecta también a las motos?

No. Las motos que no tengan etiqueta (al igual que los camiones, las furgonetas y los ciclomotores) podrán acceder a Madrid Zona de Bajas Emisiones hasta el 31 de diciembre de 2024.

¿Qué vehículos tienen restricciones al interior de la M-30?

Los vehículos que tienen restricciones en el interior de la M-30 son aquellos que no tienen distintivo (pegatina) de la Dirección General de Tráfico.

Pero cuando decimos que no tienen pegatina no quiere decir que el usuario no le haya puesto el distintivo al coche, sino que al coche, por su elevada antigüedad, no le corresponde distintivo alguno. Es lo que la DGT ha clasificado como vehículos de clasificación ambiental A.

Estos vehículos son aquellos de gasolina de 21 años (matriculados antes del año 2000) o diésel de 15 años o más de antigüedad (matriculados antes de 2006).

Por lo tanto, estamos hablando de vehículos viejos, con una antigüedad superior a la media del parque que ronda los 13 años de antigüedad.

Centro de la ciudad de Madrid.

¿Cuándo empiezan las restricciones en el interior de la M-30?

Las restricciones han comenzado desde este 1 de enero de 2022. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid señala que hasta el 1 de marzo es un período informativo en el que no se sancionarán a los titulares de los vehículos. A partir de esa fecha, entonces, será cuando se multará por haber accedido a Madrid ZBE.

¿Cuál es la multa por acceder a Madrid Zona de Bajas Emisiones?

La multa para Madrid ZBE es la misma que la que se realizaba con las otras zonas de bajas emisiones como Madrid distrito Centro o Plaza Elíptica.

Es una infracción leve de tráfico, así que puede ser sancionado conforme a los artículos 80.1 y 81 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con 90 euros.

¿Todos usuarios de coches sin etiqueta son multados?

No. Esta norma afecta a aquellos usuarios en los que su vehículo no esté registrado en Madrid, en concreto a todos aquellos que no estén domiciliados en Madrid en el Registro de Vehículos de la DGT y que no figuren de alta en el Padrón del IVTM del Ayuntamiento de Madrid.

¿Puedo circular por la propia M-30 si mi coche no tiene etiqueta?

Si tu coche no tiene etiqueta y no estás empadronado en Madrid o tu coche no paga el IVTM en Madrid puedes circular por la M-30 hasta 2023.

A partir de entonces, el 1 de enero de 2023, no podrás circular tampoco por la M-30. En el caso de que tu vehículo sí esté domiciliado y pague los impuestos en Madrid sí puedes circular por la M-30.

¿Y en el resto de barrios? ¿Hasta cuándo podré circular con un coche sin etiqueta?

La respuesta es el 1 de enero de 2024. A partir de esta fecha ningún vehículo sin etiqueta que no esté empadronado el usuario en Madrid o no pague el IVTM en Madrid no podrá entrar en todo el municipio de Madrid.

¿Y si mi coche no tiene etiqueta pero sí estoy empadronado en Madrid y pago el IVTM en Madrid?

En el caso de aquellos usuarios que estén domiciliados en Madrid y los vehículos dados de alta en el Padrón del IVTM del Ayuntamiento de Madrid no tendrán restricciones hasta el año 2025.

Sin embargo, desde el 1 de enero de 2025 estos usuarios no podrán circular tampoco por el municipio de Madrid.

Por tanto, podemos decir que en 2025 dejarán de circular todos los vehículos más contaminantes en Madrid. Hablamos de coches de gasolina con 25 años de antigüedad o más y de diésel con 19 años de antigüedad o más.

¿Y los vehículos históricos?

Los vehículos matriculados como ‘históricos’ conforme a la normativa correspondiente (Reglamento de vehículos históricos) podrán circular más allá del 1 de enero de 2025.

¿Por qué ha creado Madrid esta Zona de Bajas Emisiones?

Porque se ha aprobado una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que obliga a crear Zonas de Bajas Emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes.

Por ello, Madrid aprobó una nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible en septiembre de 2021 señalando que todo Madrid pasa a ser Zona de Bajas Emisiones.

¿Cuántos vehículos sin etiqueta circulan por Madrid?

Según el Ayuntamiento de Madrid, el 14% de los vehículos que entran diariamente en la ciudad no tienen etiqueta.

¿Cuánto contaminan los vehículos en Madrid?

Desde el Ayuntamiento de Madrid señalan que el tráfico rodado es el causante, sobre todo de la mayoría del contaminante de dióxido de nitrógeno (NO2).

En concreto, el Ayuntamiento estima que los vehículos expulsan del 53% del NO2 total (y el 74,4 % si sólo se consideran las fuentes locales sobre las que el Ayuntamiento de Madrid tiene capacidad de regular).

Además, la mayoría de los coches que circulan por la capital tiene como fuente energética el diésel, suponiendo el 69,9 % de los recorridos. Y los diésel son los principales causantes del NO2.

Por el contrario, el 28% de los turismos que circulan por Madrid son de gasolina. Y solo el 1,9% de los turismos son híbridos, eléctricos o con combustibles alternativos como gas natural comprimido (GNC) o gases licuados del petróleo (GLP).

