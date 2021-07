Pasamos un día en Madrid con el Citroën Ami, el vehículo eléctrico de los 5.800 euros

Uno de los vehículos (no podemos decir que es un coche porque en realidad no lo es, ya que se trata de un cuadriciclo ligero) que más revuelo ha causado en este año 2021 es el Citroën Ami.

Su estética rompedora, su pequeño tamaño, el hecho de que se conduzca sin carné de coche, que cuente con detalles como las puertas que se abren al revés, que sea 100% eléctrico y que su precio ronde los 6.000 euros con ayudas... son argumentos más que suficientes para que el Citroën Ami sea uno de los lanzamientos del año.

Si bien desde el canal de Motor de EL ESPAÑOL ya habíamos tenido una primera toma de contacto hace unos meses y también habíamos conocido que se vende por internet y en sitios físicos como la Fnac, desde Citroën en España nos propusieron pasar una jornada diferente con el Citroën Ami.

La idea era recoger los coches de su principal concesionario de Madrid en la calle Doctor Esquerdo, para después poder callejear por Madrid, por los lugares más complejos de tráfico y comprobar de primera mano una vez más que es un vehículo que se desenvuelve como pez en el agua en el tráfico urbano.

Además, aprovechando que estaríamos con los responsables de la marca podríamos resolver algunas de las dudas que teníamos respecto al vehículo, como por ejemplo el precio definitivo con las ayudas del Plan Moves, si podemos aparcar 'al revés' en la calle, por dónde puede circular... Así que empezamos, por tanto, con el primer apartado (el del precio con ayudas) antes de relatar nuestra experiencia de conducción...

Cuánto cuesta el Citroën Ami con el Plan Moves

Pues bien, comenzando con esta primera pregunta, desde Citroën señalan que el precio del vehículo es de 7.200 euros al contado (además se compra por internet). En esta cifra se incluye la matriculación, pero no los gastos de entrega, que son 200 euros si es a domicilio o 100 euros si es la red de socios de la marca. Por lo tanto, ya tenemos un primer dato clave. El precio del Citroën Ami es de 7.400 euros si se elige que nos lo entreguen en casa.

No obstante, como es un coche 100% eléctrico, el Citroën Ami se puede beneficiar de las ayudas del Plan Moves. Recordamos en este sentido que el Plan Moves son unas subvenciones que provienen de los fondos europeos de recuperación y que están destinadas a favorecer la compra de coches eléctricos o híbridos enchufables.

Estas ayudas en un coche eléctrico pueden llegar hasta los 7.000 euros si se achatarra un vehículo viejo. Con el Citroën Ami, al ser un cuadriciclo, las ayudas son de 1.400 euros sin entregar vehículo viejo a cambio y 1.600 euros si achatarramos. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. El precio del Citroën Ami con las ayudas del Plan Moves es de 6.000 euros si no entregamos vehículo viejo a cambio y de 5.800 euros entregando un vehículo viejo para achatarrar.

Por dónde puede Circular el Citroën Ami

Tal y como hemos señalado, el Citroën Ami está catalogado como un cuadriciclo ligero. Esta categorización se realiza, según la DGT, para vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacío es inferior a 350 kilos (en esta cifra no se incluye el peso de la batería en los eléctricos). Además, no puede tener una velocidad máxima superior a los 45 km/h y la potencia máxima será inferior o igual a 4 kW (5,4 CV).

Por tanto, al ser un cuadriciclo ligero este tipo de vehículos no pueden circular ni por autopistas ni por autovías. Esto significa que con el Citroën Ami no podemos ir, por ejemplo, en Madrid por la M30 o por la M40. Solo podemos desplazarnos por calles o por carreteras interurbanas siempre y cuando tengan arcén transitable y suficiente y se pueda circular por él o por la parte derecha de la calzada.

Qué carné de conducir necesito para conducir el Ami

El permiso que se necesita para conducir el Citroën Ami es un permiso de conducir de la clase AM expedido por las Jefaturas Provinciales de la Dirección General de Tráfico. Según la DGT para poder obtenerlo este permiso hay que cumplir los siguientes requisitos:

Tener 15 años cumplidos como mínimo

Superar una prueba psicofísica o psicotécnica en un centro autorizado

Superar un test de 20 preguntas de la DGT

No obstante, la obtención del permiso de las clase A1,A2 o A, implica la concesión del permiso de la clase AM. Así mismo los cuadriciclos ligeros se pueden conducir con el permiso de la clase B, el de turismos convencionales.

Aparcar al revés

Es otra de las dudas que teníamos. Hablamos de si se puede aparcar al revés. Con aparcar al revés nos referimos a aparcar en batería cuando las indicaciones muestran en línea. Pues bien, el Citroën Ami al ser un coche muy pequeño permitiría aparcar en batería, ya que apenas sobresaldría unos centímetros.

Sin embargo, solo podremos aparcar de esta manera, en el caso de que no haya una señal que nos obligue el sentido del aparcamiento o que no estén pintadas las líneas en el suelo. De lo contrario sí nos podríamos llevar una sanción.

Al volante del Citroën Ami

Una vez resuelta las dudas es el momento de ponernos al volante. Así que nos situamos junto al vehículo, comprobamos su originalidad con puertas que se abren en sentido contrario, una de la otra... Nos adentramos en el mismo y nos tomamos unos minutos de tiempo para aclimatarnos.

Al estar situado el conductor en el centro del vehículo tenemos que hacernos una idea de sus dimensiones, puesto que la visibilidad es muy reducida dentro del habitáculo, al no contar con espejo trasero y solo poseer dos pequeños espejos retrovisores a los lados.

Comenzamos a recorrer los primeros metros (basta ponerlo en marcha y accionar el botón D situado a la izquierda del asiento) para comprobar que somos el centro de atención de las miradas y de las cámaras de fotos de los móviles de los jóvenes.

Esto es una característica a tener en cuenta, porque precisamente Citroën quería captar a un público más juvenil con este vehículo.

Continuamos la marcha y tenemos que reconocer que el Citroën Ami también tiene algunos elementos mejorables. Por ejemplo, en un día tan caluroso como hoy el hecho de que no tenga aire acondicionado (tiene un ventilador que expulsa aire pero no enfría) es algo mejorable. También tenemos que reconocer que notamos mucho las imperfecciones de la carretera, algo que se debe a que cuenta con una estructura tubular de acero (no es un chasis como el de un vehículo convencional).

Y también tenemos que tener en cuenta en las frenadas que no cuenta con elementos de seguridad como ABS, airbags o ESP (en un coche sí son obligatorios).

Medidas del Citroën Ami

Este modelo se fabrica en la planta de Stellantis en Marruecos (donde se realiza el Peugeot 208) en una línea específica. Allí es donde se ensamblan los cerca de 250 componentes que conforman este coche.

Continuando con sus medidas. El Citroën Ami mide 2,4 metros de largo, 1,39 metros de ancho y 1,52 metros de alto. Es por tanto un vehículo muy pequeño (muy corto), bastante estrecho pero, en cambio, es razonablemente alto. Por ejemplo, rápidamente se nos vienen algunos ejemplos a la hora de compararlo.

En la siguiente tabla vamos a ver qué diferencias hay entre el Citroën Ami y el Renault Twizy (ya no se vende), el Smart Fortwo (solo se comercializa como eléctrico) y, por ejemplo, una moto de tres ruedas (Peugeot Metrópolis).

Citroën Ami Renault Twizy Smart Fortwo Peugeot Metropolis Longitud 2,41 m. 2,33 m. 2,69 m. 2,15 m. Anchura 1,39 m. 1,38 m. 1,66 m. 0,77 m. Altura 1,52 m. 1,45 m. 1.55 m. 1,45 m. Peso 485 kg. 450 kg. 1.095 kg 271 kg. Precio 6.900 € Descatalogado 24.450 € 8.799 €

Con estos datos vemos que este nuevo Citroën Ami, en realidad, se parece mucho en dimensiones, tamaño y peso al Renault Twizy, un vehículo quizás adelantado a su tiempo y que ahora está descatalogado.

Las principales diferencias entre el Renault Twizy y el Citroën Ami es que el modelo de Citroën es algo más largo y, sobre todo, más alto. Además recordamos en este sentido que el Twizy no está ya a la venta.

En cuanto a la potencia del motor, se trata de un propulsor completamente eléctrico de reducida potencia. En concreto, hablamos de 6 kW, es decir, unos 8,2 CV de potencia. Esta cifra es más elevada que la que suele ofrecer un ciclomotor, pero tampoco es excesivamente grande (recordamos que este Ami pesa casi media tonelada).

Este motor se alimenta por una batería de iones de litio de 5,5 kWh, que está situada bajo el piso y que permite dotar al Ami de una autonomía que ronda los 75 kilómetros. En cuanto a la recarga de esta batería, desde Citroën tenían claro que lo querían poner fácil.

Por ello, este modelo se recarga con un enchufe convencional, en una toma de corriente de cualquier casa a 220V. En este sentido, desde Citroën señalan que el tiempo de recarga es de tres horas, incluso si se carga en una toma de mayor potencia que la convencional. Esto quiere decir, por tanto, que la potencia de carga rondará los 2 kW como máximo.

Conclusión

Si bien es cierto que el Citroën Ami tiene elementos mejorables (como la climatización, la visibilidad o la ausencia de elementos como el ABS) hay que reconocer que no estamos ante un coche y por tanto no es un ejercicio comparable.

Por el contrario, es más seguro que un ciclomotor o un patinete, otro tipo de vehículos que suelen utilizar los jóvenes. A ello se suma su precio que es de los cuadriciclos más baratos, que es 100% eléctrico, que no pagas por aparcar en la calle en la zona SER de Madrid, por ejemplo; y que se puede enchufar en cualquier toma de corriente.

En definitva, es una solución de movilidad barata y sostenible para la gente joven.

Sigue los temas que te interesan