A diferencia de los perros, cuya estructura social gira en torno al grupo, el gato doméstico conserva intacta la programación biológica de un cazador solitario que depende de su espacio para sobrevivir. Para un felino, el salón, los comederos o incluso la compañía de su tutor forman parte de un mapa de recursos propios que debe proteger frente a cualquier intruso.

Reconocer hasta qué punto un animal manifiesta esta conducta resulta clave para evitar conflictos en casa. "Nuestros compañeros felinos están programados para defender su propio territorio, la zona en la que viven y donde tienen sus recursos. Es verdad que algunos gatos manifiestan esta territorialidad de una forma más o menos intensa", explica Carlos Gutiérrez, veterinario clínico en pequeños animales y divulgador en el canal Mascotas y familias felices.

El problema surge cuando esa vigilancia natural se desborda ante estímulos que el gato no puede controlar. "Si tu gato reacciona de una forma muy exagerada cuando ve otros gatos a través de la ventana, eso es un signo de mucha territorialidad, porque ese gato no está viviendo contigo dentro de tu casa; sin embargo, aunque no esté muy cerca de él, lo percibe como una potencial amenaza", señala el especialista.

Si la frustración acumulada al vigilar el exterior se traslada hacia las personas o hacia otro animal de la vivienda en forma de zarpazos repentinos, el gato está sufriendo agresividad redirigida por estrés. En esos casos, Gutiérrez recomienda bloquear el contacto visual directo mediante vinilos semitransparentes, celosías o cañizos en la parte baja de las ventanas, permitiéndole mirar hacia arriba sin ver a los animales de la calle.

El marcaje con orina

La defensa del espacio no siempre se expresa mediante bufidos o posturas intimidatorias frente al comedero; con frecuencia se manifiesta a través del olfato. Cuando un gato callejero merodea por el rellano o el propietario llega a casa con olores de otros animales impregnados en el calzado, el felino puede responder reclamando su propiedad.

"Hay veces que nuestros gatos manifiestan territorialidad marcando con su orina esas zonas, incluso aunque estén castrados o esterilizados", advierte Gutiérrez.

"En ese caso nuestro compañero nos está diciendo: 'Oye, que aquí no se meta nadie, que esto es mío, que esto ya tiene dueño'". El veterinario desmonta además una creencia muy extendida entre los tutores: "Mucha gente piensa que las gatas no marcan con su pipí y están muy equivocados; las hembras también lo pueden hacer".

Una vez iniciada esta conducta, el rastro químico actúa como un recordatorio constante que perpetúa el hábito incluso cuando la amenaza externa ya ha desaparecido. Para frenarlo, los expertos insisten en esterilizar al animal, acudir al veterinario si el cambio surge de forma repentina para descartar patologías médicas y higienizar la zona de inmediato con agua caliente y jabón o limpiadores enzimáticos.

"No utilices en ningún caso limpiadores habituales como el amoníaco o incluso la lejía, sobre todo el amoníaco, porque tiene componentes similares a los del pipí y eso puede llevar a que el gato siga marcando simplemente porque le huele similar a su orina", recalca.

Adoptar otro gato no resuelve

Cuando un gato único muestra signos marcados de ansiedad o celos por la atención de su persona favorita, muchos tutores se plantean adoptar un segundo compañero para que se hagan compañía. Sin embargo, los profesionales alertan de que introducir un desconocido en un entorno altamente territorial suele agravar el problema.

"Adoptar a otro gato mágicamente no va a solucionar nada; es mejor que nos centremos inicialmente en reducir el estrés que está sufriendo ese gato que ya vive contigo", afirma Carlos Gutiérrez.

En caso de incorporar finalmente a un segundo felino, desaconseja por completo juntarlos de golpe bajo la idea de que resolverán sus diferencias solos: "Siempre hay que hacerlo mediante una presentación paso a paso, porque ese gato lo más probable es que intente expulsar a ese intruso que ha entrado a vivir dentro de casa y se manifieste muy hostil".

Para rebajar la tensión territorial en el día a día, los especialistas recomiendan multiplicar los puntos de alimentación en zonas tranquilas para que el animal no sienta que compite por la comida, habilitar escondites seguros, emplear feromonas faciales sintéticas y canalizar su energía mediante sesiones diarias de juego estructurado.