El refugio de Frank Cuesta: 80 hectáreas, visitas a 1.000€ y hasta 14.000 euros al mes para mantener a cientos de animales

En las afueras de Bangkok, Tailandia, en una zona rural aislada, se encuentra el Santuario Libertad, el recinto privado de animales que Frank Cuesta fundó para albergar faunas exóticas y silvestre.

El proyecto, lejos de un símbolo de rescate animal, está marcado por disputas legales de propiedad, investigaciones policiales y polémicas sobre el origen de los animales.

El recinto fue diseñado desde cero vallando el perímetro, plantando miles de árboles y excavando lagos artificiales para que los animales vivieran en semilibertad sin jaulas convencionales.

Comenzó con unas 37 hectáreas y posteriormente alcanzó las 46 hectáreas. En octubre de 2025, Cuesta anunció una ampliación mediante la anexión de terrenos colindantes para casi duplicar su tamaño hasta cerca de las 80 hectáreas, sumando tres grandes masas de agua e infraestructura adicional.

Desde febrero de 2021, el santuario ha albergado centenares de ejemplares de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. ciervos, canguros, emúes, nutrias, tortugas, aves y reptiles no restringido que no pueden ser reintroducidos en la naturaleza por haberse criado en cautividad o provenir de cesiones y adquisiciones previas.

Funciona hoy como una reserva privada de semilibertad para fauna exótica y un centro de experiencias ecoturísticas de acceso restringido, gestionado por Frank Cuesta junto a sus hijos (titulares legales del terreno) y su pareja, Paloma Ramón.

El leonés Frank Cuesta Frank Cuesta X (antes Twitter)

Sin embargo, tras los conflictos legales y los asaltos sufridos entre 2025 y abril de 2026, el recinto dejó de enfocarse en el rescate activo de animales salvajes protegidos por la ley tailandesa y opera bajo un modelo cerrado de mantenimiento, creación de contenido y visitas privadas de pago.

Un falso ecosistema

Parece un ecosistema artificial cerrado en una zona rural, rodeado por un vallado perimetral de seguridad. Cuenta con canales artificiales, abrevaderos y tres grandes masas de agua excavadas para fauna acuática.

Tras el asalto de abril de 2026, Cuesta anunció que no volvería a ausentarse del recinto. La jornada se dedica al reparto de toneladas de alimento, limpieza de lagos, vigilancia perimetral y cuidado veterinario básico junto a su equipo y familia.

Técnicamente, no está abierto al público. Pero, admite a un máximo de 4 personas por día bajo reserva previa. ¿Cómo funciona? Con el dinero.

Los visitante pagan una "donación" obligatoria para gastos del refugio que incluye alojamiento y comidas. Un día sin noche cuesta 380 euros y con noche 420 euros. Dos noches y dos días son 700 euros e incluye participar en las tareas de limpieza y alimentación. Para alojar tres noches, se pagan 1.000 euros y añade una excursión guiada a la selva tailandesa.

El mantenimiento del Santuario Libertad cuesta actualmente entre 5.000 y 14.000 euros al mes, dependiendo de las partidas extraordinarias de infraestructura.

Se financia de forma privada sin subvenciones públicas mediante una combinación de creación de contenido digital, experiencias de ecoturismo, donaciones directas y participaciones puntuales en medios.

Según las cifras declaradas por el propio Frank Cuesta a lo largo de 2026, los gastos operativos del recinto tras su ampliación a cerca de 80 hectáreas se dividen entre los operativos y los suministros.

Entre 5.000 y 8.000 euros al mes sirven para cubrir el funcionamiento ordinario para alimentar y cuidar a los cientos de animales del recinto. Incluye toneladas de fruta, verdura, carne y pienso especializado, sueldos del personal local de mantenimiento, atención veterinaria y medicamentos.

El coste mensual sube hasta 14.000 euros al sumar el bombeo y suministro continuo de agua para mantener los lagos artificiales y canales, el consumo eléctrico, la reparación de vallados perimetrales y las mejoras de seguridad.

La imagen pública

El punto de inflexión que resquebrajó la imagen pública del proyecto llegó entre febrero y mayo de 2025. Tras una denuncia anónima, la policía tailandesa registró el recinto e incautó diez ejemplares de especies salvajes protegidas —como nutrias y pitones— que carecían de la documentación legal exigida.

Cuesta fue detenido, quedó en libertad bajo fianza y en junio de ese año un tribunal le impuso una multa cercana a los 850 euros (29.000 bahts) sin pena de cárcel, obligándole a regularizar los permisos de los animales restantes.

frank cuesta con la policía Frank Cuesta

A este expediente se sumaron otras causas en los tribunales tailandeses, incluida una denuncia por la liberación irregular de iguanas en el entorno y litigios previos con su exmujer, Yuyee, con quien ya había tenido que negociar el pago de 225.000 euros en 2024 para traspasar la titularidad legal de las tierras a nombre de sus hijos.

En paralelo a la intervención policial, estalló una crisis interna tras la ruptura con su principal colaborador, conocido como Chi.

La filtración de grabaciones telefónicas privadas puso en entredicho los pilares del discurso de Cuesta: en los audios se hablaba de la compraventa de animales exóticos, del uso de veneno para controlar plagas en el recinto y de acuerdos con criadores.

Poco después, el propio Cuesta publicó un vídeo leyendo un comunicado en el que afirmaba que los animales no eran rescatados, sino comprados, y que el lugar funcionaba como una granja privada y no como un santuario.

Días más tarde se retractó, denunciando ante la justicia haber sido extorsionado y obligado a leer un guion bajo amenazas contra su familia.

Los ataques de 2026

En el primer trimestre de 2026, el Santuario Libertad sufrió dos ataques graves denunciados públicamente por Frank Cuesta: un intento de incendio provocado en enero y un asalto con envenenamiento de animales en abril.

Unos desconocidos saltaron la valla perimetral del santuario en dos ocasiones y colocaron material inflamable en la zona limítrofe.

Según confirmó la inspección posterior de los bomberos tailandeses, los autores utilizaron resina acelerante para prender fuego de forma simultánea en cuatro puntos distintos de un mismo sector.

El fuego llegó a calcinar un árbol de gran tamaño, pero el equipo del santuario —gastando hasta diez extintores en una primera intervención— y los bomberos lograron sofocar las llamas antes de que alcanzaran las zonas habitadas por los animales.

A principios de abril, mientras Cuesta pasaba 21 días en España grabando un reality y su pareja, Paloma Ramón, quedaba al frente de las instalaciones, el santuario sufrió una incursión con intento de envenenamiento que provocó la muerte de varios animales, incluido el perro personal de Ramón.

Tras regresar a Tailandia, Cuesta canceló sus compromisos exteriores y anunció que no volvería a abandonar la finca.

Las sombras del modelo

Más allá de los conflictos personales y judiciales, la trayectoria del Santuario Libertad plantea serias dudas desde el punto de vista de la conservación y el bienestar animal. El propio Cuesta llegó a admitir a principios de 2026 que su recinto ya no podía considerarse legalmente un santuario, manteniendo el término únicamente como marca comercial.

El primer punto de fricción es la mezcla de especies y la ausencia de rehabilitación real. Un centro de rescate tiene como misión recuperar fauna local para devolverla a su hábitat natural.

En estas ochenta hectáreas, sin embargo, conviven especies no autóctonas compradas en el mercado —como canguros, emúes australianos o suricatos africanos— sin ningún plan de reintroducción.

El modelo responde más al de una colección zoológica privada diseñada para resultar atractiva en cámara que al de un refugio de conservación. A esto se suma la falta de supervisión veterinaria oficial y la opacidad financiera.

Las inspecciones de 2025 evidenciaron que el recinto operaba al margen de los organismos oficiales de parques nacionales y vida silvestre, dejando el manejo clínico de centenares de animales en manos de criterios personales sin acreditación científica.

Tampoco existen auditorías públicas que fiscalicen el destino exacto de las suscripciones, las campañas de recaudación ni las tarifas de visita cobradas como "donaciones".