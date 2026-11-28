Miguel Ángel Revilla, 83 años: "Una manada de lobos mató a una perra que visitaba a menudo. He llorado mucho"

Más allá de su habitual presencia en la primera línea institucional, Miguel Ángel Revilla nunca ha ocultado su estrecha conexión con el mundo rural y los animales de su tierra.

En septiembre de 2022, cuando aún ejercía como presidente de Cantabria, el político vivió uno de los episodios más amargos en su faceta más personal tras conocer la muerte de Luci, una perra mastina a la que visitaba con frecuencia.

No era su "mascota", pero tampoco era un animal anónimo. La mastina formaba parte de la rutina del dirigente regional en sus desplazamientos por la montaña cántabra.

El propio Revilla explicó con emoción el vínculo que habían forjado en las inmediaciones de la estación de esquí de Alto Campoo. "Hay un mastín que vive subiendo a Brañavieja en la última explotación ganadera que hay antes de llegar, con unos potros", explicó el dirigente.

"No abandona el recinto salvo cuando ve mi coche, porque sabe que llevo carne. Y sale. Tendré 50 fotos con él. Una manada de lobos lo mató".

Una perdida dolorosa

La noticia del ataque conmovió profundamente a Revilla, quien no dudó en compartir su pesar tanto en sus perfiles de redes sociales como en diversas intervenciones ante los medios de comunicación.

Se mostró visiblemente afectado por la crudeza del hallazgo. "No veáis lo que he llorado cuando me han enseñado la piel y los restos del perro", confesó con toda sinceridad sobre el impacto emocional que le supuso perder a aquel animal.

De la tristeza a la política

Este episodio no solo dejó al descubierto el lado más sensible y cercano del entonces jefe del Ejecutivo cántabro, sino que también reavivó su postura firme en torno al debate sobre la gestión cinegética y la protección de la ganadería extensiva en la región.

Con el dolor aún reciente por la pérdida de Luci y denunciando las "escabechinas diarias que está generando al ganado", el político aprovechó el altavoz público para marcar una posición contundente en defensa del sector primario.

"En una balanza lobo-persona yo soy partidario de la persona; iré a todas las instancias judiciales para defender los controles del lobo".

De este modo, la despedida de su querida mastina de Brañavieja quedó reflejada como un testimonio del arraigo de Revilla con el entorno natural de Cantabria, donde los lazos afectivos con los animales conviven estrechamente con la defensa del medio rural.