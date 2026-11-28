Para la mayoría de los niños, cruzarse con un perro por la calle o llegar a una casa donde vive una mascota despierta un impulso inmediato: correr hacia el animal, llamarlo a voces y lanzarse a acariciarle la cabeza.

Sin embargo, lo que para un menor es una muestra espontánea de entusiasmo representa, en el código canino, una aproximación invasiva y potencialmente intimidante que puede derivar en un accidente.

Frente a esa inercia, el adiestrador canino César Millán establece un protocolo estricto de prevención que aplica con sus propios nietos de entre uno y cinco años.

"Muy importante: si tu hijo no conoce a un perro, asegúrate de que se aplique no tocar, no hablar y no hacer contacto visual. No creo que un niño deba tocar a cada perro que vea simplemente porque le gusten los perros o esté emocionado; esa no es una experiencia de aprendizaje segura para un niño", advierte el especialista.

Según explica Millán, los menores poseen una enorme predisposición para aprender normas de seguridad si se les transmiten con claridad, del mismo modo en que se les enseña a no tocar un enchufe.

El primer paso antes de cualquier acercamiento físico consiste en rebajar su nivel de excitación mediante el silencio y el control de la respiración: "Les digo que si están en silencio y son pacientes, los perros sentirán su paz y que su espíritu es pacífico, y ellos se sienten muy felices ante un espíritu en paz".

El perfil del perro

Más allá de la actitud del menor, el adiestrador recuerda que la seguridad depende en última instancia del criterio de los adultos encargados de supervisar el encuentro. No todos los animales tienen la misma sensibilidad ni el mismo nivel de tolerancia frente a los movimientos imprevisibles de la infancia.

"Es nuestra responsabilidad como adultos vigilar qué clase de perros ponemos frente a los niños. Nunca deberíamos permitir que estén cerca de perros que no hayan tenido el ejercicio adecuado o que no comprendan reglas, límites y restricciones; perros que no sean bien portados o sociables", subraya Millán.

En su clasificación del comportamiento canino, el experto aconseja que los niños pequeños interactúen únicamente con animales que se encuentren en un estado dócil y relajado —los ejemplares más sensibles o moderadamente activos—, evitando el contacto directo con perros de temperamento dominante o excesivamente poderosos, cuya gestión exige una firmeza que un menor no posee hasta alcanzar la adolescencia.

Juegos sin riesgo de golpes

Incluso cuando el perro es equilibrado y sociable, el entusiasmo compartido puede provocar caídas o golpes involuntarios debido a la diferencia de fuerza y velocidad entre un animal adulto y un niño pequeño.

"Cuando un perro está en un estado mental muy alegre, se mueve muy rápido y está listo para jugar", señala el adiestrador. Para canalizar esa energía sin exponer a los menores a empujones accidentales, Millán opta por situar a los niños en un plano elevado —como una terraza o un banco seguro— desde donde puedan lanzar pelotas por turnos mientras practican la paciencia y la calma.

Para el experto, educar a los niños en el respeto hacia el espacio del animal y mantener una supervisión adulta constante son los pilares que transforman la convivencia entre ambas especies en un vínculo seguro: "Si la energía del niño es la correcta y le inculcamos la filosofía adecuada, prevenimos las mordeduras".