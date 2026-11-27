El refugio de Elena Trova en España: 30 hectáreas, una vivienda de más de 300.000 m2 para salvar a 300 animales

Mucho antes de asentarse en los paisajes mediterráneos de la comarca del Priorat, en Tarragona, El Hogar Animal Sanctuary nació del empeño personal de Elena Tova por ofrecer una salida real a los animales considerados de granja que quedaban fuera del circuito tradicional de adopción.

Su trayectoria es la de un proyecto que empezó con medios modestos en Madrid y terminó transformando una extensa finca agrícola en un refugio permanente para cientos de vidas.

Rescatar a los olvidados

A finales de la década de 2000, Elena Tova dio los primeros pasos de lo que acabaría convirtiéndose en uno de los santuarios pioneros en España.

En aquella etapa inicial en Madrid, el objetivo era cubrir un vacío evidente: mientras perros y gatos contaban con asociaciones y protectoras consolidadas, animales como cerdos, ovejas, gallinas, cabras o vacas carecían de un lugar donde envejecer sin ser explotados ni sacrificados.

El proyecto comenzó en un espacio limitado, atendiendo rescates puntuales con recursos muy ajustados y un trabajo físico constante. Sin embargo, cada animal rescatado llegaba para quedarse de por vida, y el reducido terreno madrileño pronto dejó de ser suficiente para garantizarles el espacio y la tranquilidad que necesitaban.

El traslado al Priorat

Para dar un salto definitivo, el proyecto se trasladó a Marçà, en la provincia de Tarragona, donde encontraron una finca rústica de 30 hectáreas (300.000 metros cuadrados) rodeada de naturaleza.

El cambio supuso pasar de un refugio pequeño a gestionar un terreno agrícola de gran escala con una masía y edificaciones que hubo que adaptar desde cero a las necesidades de especies muy diferentes.

Acondicionar aquella extensión de terreno implicó años de obra y reorganización constante:

Rehabilitación y refugios: Adaptación de las construcciones existentes y levantamiento de cuadras, establos y cobertizos para resguardar a los animales tanto del calor seco del verano tarraconense como del frío invernal.

Zonificación por especies: Instalación de kilómetros de vallados y división de prados para crear áreas seguras donde distintos grupos pudieran convivir sin estrés ni conflictos territoriales.

Enfermería y cuidados especiales: Habilitación de espacios específicos para animales ancianos, con movilidad reducida o secuelas graves derivadas de su pasado en la industria ganadera o el abandono.

Un hogar permanente

Con el paso de los años, aquel esfuerzo inicial se consolidó bajo el nombre de El Hogar Animal Sanctuary, donde hoy conviven alrededor de 300 animales —entre cerdos, vacas, ovejas, cabras, caballos, burros, gallinas, pavos y perros—.

Todos ellos son considerados habitantes permanentes del santuario, donde reciben atención veterinaria individualizada sin ningún fin productivo ni comercial.

Sostenido gracias al trabajo diario en la finca, la colaboración del voluntariado y el apoyo económico de socios, madrinas y padrinos, el recorrido de Elena Tova ejemplifica cómo un proyecto nacido en una pequeña parcela puede crecer hasta recuperar decenas de hectáreas rurales para convertirlas en un espacio de libertad y respeto animal.